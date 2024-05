Darmowy dodatek do The Sims 4. EA rozdaje nowy prezent, ale nie wszyscy skorzystają z oferty

Electronic Arts rozpoczęło promocję z kolejnym darmowym dodatkiem do The Sims 4. Są jednak pewne ograniczenia.

Jeszcze pod koniec marca pojawiły się doniesienia, że Electronic Arts rozda za darmo kolejny dodatek do The Sims 4. Gracze mogą już skorzystać z oferty i odebrać The Sims 4 Kwitnące wnętrza Kolekcja bez żadnych opłat. DLC zostało wydane w listopadzie 2021 roku i wprowadza nowe elementy wystroju, takie jak rośliny, doniczki, czy dodatkowe półki, czy stoły, na których możemy postawić zielone dekoracje, które pomogą stworzyć mały ogród we własnym mieszkaniu. Więcej szczegółów poznacie poniżej.

Ciesz się światem zewnętrznym, nie wychodząc z domu, dzięki bujnej zieleni, która tchnie nowe życie w Twoje cztery ściany w Kolekcji The Sims 4 Kwitnące wnętrza. Wypełnij dom swojego Sima kojącymi nerwy roślinami. Od zwisających pnączy do ozdobnych stacji do propagacji – niech zapanuje idealna cisza i spokój. Tchnij życie w przestrzeń – Półki, stoły, a nawet instalacje oświetleniowe staną się żywymi dekoracjami dzięki czarującej zieleni. Wypełnij przestrzeń kojącą, bujną zielenią, liściastymi detalami i naturalnym pięknem.

Postaw na zieleń – Zamień pomieszczenie w mały raj na ziemi, umieszczając w nim wiszące i doniczkowe rośliny. Zieleń roślin pojawi się nawet na zasłonach i dekoracjach ściennych. Będzie tak zielono, że poczujesz się jak w prawdziwej szklarni.

The Sims 4 Kwitnące wnętrza Kolekcja za darmo na PC

Darmowy dodatek The Sims 4 Kwitnące wnętrza Kolekcja dostępny jest na tej stronie. Electronic Arts nie podało daty zakończenia oferty.