Asterix i Obelix otrzymają nowy animowany film. Bohaterowie wracają do Egiptu

Powstają dwie nowe produkcje o przygodach Asteriksa i Obeliksa. Już wcześniej informowaliśmy, że Studio Canal pracuje nad kolejnymi aktorskim filmem o dwóch komiksowych bohaterów. Ale w opracowaniu jest także następna animowana kinowa produkcja, która została wystawiona do sprzedaży na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes. Tym razem dwójka Galów uda się ponownie do Egiptu, a konkretniej do pewnej historycznej krainy, w której będą musieli rozwiązać pewien problem.

Asterix, The Kingdom of Nubia – powstaje nowy animowany film

Film został zatytułowany Asterix, The Kingdom of Nubia. Scenarzystami są Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patelliere, którzy napisali nową wersją Hrabiego Monte-Cristo. Reżyserem produkcji jest Alexandre Heboyan, który wcześniej pracował nad pierwszą częścią Kung Fu Pandy, Potwory kontra obcy oraz swoim reżyserskim debiutem, czyli Munio: Strażnik Księżyca.