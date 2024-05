Xbox Game Pass z aż 11 nowymi grami. Premiery na koniec maja i początek czerwca

Microsoft pozytywnie zaskakuje ofertą w Xbox Game Pass na najbliższe tygodnie.

To będą naprawdę dobre tygodnie dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass. Microsoft przedstawił pełną listę gier do końca maja i na sam początek czerwca. Subskrybenci mogą liczyć na aż 11 tytułów, w tym długo oczekiwaną premierę Senua’s Saga: Hellblade II, która zadebiutuje już za tydzień. Nie jest to jedyna nowość w ofercie i w usłudze pojawi się premierowo również Galacticare, Hauntii oraz Rolling Hills.

Jeszcze w maju użytkownicy Game Passa na konsolach Xbox i komputerach osobistych będą mogli zagrać w Lords of the Fallen, Humanity, a także Immortals of Aveum i Firework. Pełną listę z datami znajdziecie poniżej.

GramTV przedstawia:

Jest również zła wiadomość i z usługi zniknie aż sześć gier. Tylko do końca maja dostępne będą takie tytuły, jak Railway Empire II, Little Witch in the Woods, czy Farworld Pioneers. Xbox Game Pass – premiery do końca maja 2024 Już jest - Brothers: A Tale of Two Sons (konsole, PC, chmura)

15 maja - Chants of Sennaar (konsole, PC, chmura)

16 maja - EA Sports NHL 24 (chmura) EA Play

16 maja - Immortals of Aveum (Xbox Series X/S, PC, chmura) EA Play

21 maja - Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox Series X/S, PC, chmura)

23 maja - Hauntii (konsole, PC, chmura)

28 maja - Moving Out 2 (konsole, PC, chmura)

30 maja - Humanity (konsole, PC, chmura)

30 maja - Lords of the Fallen (Xbox Series X/S, PC, chmura)

4 czerwca - Firework (PC)

4 czerwca - Rolling Hills (konsole, PC, chmura) Xbox Game Pass – gry dostępne do końca maja 2024 31 maja - Chicory: A Colorful Tale (konsole, PC, chmura)

31 maja - Farworld Pioneers (konsole, PC, chmura)

31 maja - JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (konsole, PC, chmura)

31 maja - Pac-man Museum Plus (konsole, PC, chmura)

31 maja - Little Witch in the Woods (konsole, PC, chmura)

31 maja - Railway Empire II (konsole, PC, chmura)

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.