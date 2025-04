Zbliża się pokaz DLC do The Division 2. Ubisoft zaprasza na prezentację Battle for Brooklyn

W marcu informowaliśmy o szóstych urodzinach The Division 2 . Ubisoft zapowiedział podówczas między innymi dodatek Battle for Brooklyn. Specjalny pokaz poświęcony DLC odbędzie się już za kilka dni.

The Division 2 Showcase już 23 kwietnia

Miłośnicy The Division 2 mogą mieć powody do zadowolenia. Już 23 kwietnia 2025 roku będzie miał miejsce specjalny pokaz poświęcony nadchodzącemu DLC o nazwie Battle for Brooklyn. Zainteresowani gracze będą mogli śledzić to wydarzenie online. Twórcy gry zapewnili w mediach społecznościowych, że szczegóły dotyczące dokładnego czasu rozpoczęcia oraz link do transmisji na platformie YouTube zostaną udostępnione wkrótce.

Weź udział w The Division 2 Showcase 23 kwietnia i dowiedz się więcej o dodatku Battle for Brooklyn. – czytamy na platformie X.

Przy okazji warto wspomnieć, że Tom Clancy’s The Division 2 spotkało się z ciepłym odbiorem wśród krytyków. Gra uzyskała w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 82/100. Na platformie Steam oceny są natomiast „bardzo pozytywne”.