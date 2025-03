The Division 2 świętuje sześć lat akcji. Ubisoft prezentuje urodzinowe atrakcje

Zapowiedziano też nowe DLC do The Division 2.

The Division 2 obchodzi swoje szóste urodziny. Z tej okazji Ubisoft przygotował dla fanów szereg atrakcji w grze oraz niespodziankę w postaci zapowiedzi nowego DLC. W specjalnym wideo z okazji rocznicy głos zabrali twórcy gry, dzieląc się swoimi wspomnieniami i podziękowaniami dla społeczności.

Palle Hoffstein zwrócił uwagę na imponujący rozwój gry na przestrzeni lat, wymieniając 84 aktualizacje, w tym 13 sezonów, a także różnorodne tryby gry, takie jak The Summit, Countdown, Descent i Paradise Lost Incursion. W ramach urodzinowych obchodów gracze mogą zdobyć specjalny przedmiot – Plecak Rocznicowy, który w unikalny sposób prezentuje poziom SHD użytkownika dzięki wyświetlaczowi. Ubisoft przygotował też wydarzenie Twitch Drops – oglądanie partnerskich streamerów grających w The Division 2 nagradzane będzie specjalnymi łupami.

Obecnie w The Division 2 trwają już wydarzenia rocznicowe, w tym bonus do zdobywanego doświadczenia. Do 18 marca gracze mogą cieszyć się pięciokrotnie większą ilością doświadczenia podczas rozgrywki. W kwietniu na graczy czekają kolejne atrakcje. Miesiąc rozpocznie się nowym wydarzeniem z okazji Prima Aprilis, a później wystartuje wiosenne wydarzenie z unikalną nagrodą – Rabbit Season Outfit. Ubisoft ogłosił również nową serię podcastów zatytułowaną Tenacity.

Kolejną z istotnych informacji było zaprezentowanie nadchodzącego dodatku DLC do The Division 2 – Battle for Brooklyn. Choć nie ujawniono szczegółów dotyczących fabuły czy zawartości dodatku, uważni obserwatorzy mogli dostrzec nowe rodzaje broni używane przez agentów. Materiał ukazał fragmenty rozgrywki z nowymi przeciwnikami, z którymi gracze będą musieli się zmierzyć.