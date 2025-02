Zbliża się 20-lecie serii God of War. Czy Remaster w końcu zostanieć zapowiedziany?

Nie da się ukryć, że God of War to kultowa gra akcji, do której wielu chciałoby wrócić. Jeszcze w połowie lutego pojawiały się plotki , że remastery pierwszych przygód Kratosa zostaną zapowiedziane podczas na pokazie PlayStation, czyli State of Play, ale tak się nie stało. Teraz znany Insider przewiduje moment zapowiedzi odświeżonych wersji gry. Miejmy jednak na uwadze, że nie są to oficjalne informacje, tak więc przyjmijmy je z pewną dozą dystansu.

Oczywiście Grubb miał na myśli dwudziestą rocznicę marki, która wypada na 22 marca 2025 roku. Temat remasterów God of War od dawna budzi duże emocje. Niedawny raport podcastu Insider Gaming Weekly dodatkowo podsycił te spekulacje. Tom Henderson, który początkowo sugerował, że kolejna odsłona serii może być osadzona w Egipcie, skorygował swoje twierdzenie, powołując się na źródło twierdzące, że gra powróci do Grecji i skupi się na młodości Kratosa oraz jego relacji z Zeusem. To doprowadziło do spekulacji, że nadchodzący tytuł może być prequelem lub miękkim rebootem powiązanym z domniemanym remasterem.

Wiarygodności tym doniesieniom dodają słowa chińskiego insidera Lunatic Ignusa, który twierdzi, że Nixxes Software pracuje nad pełnym remasterem God of War Greek Saga. Według Ignusa, kolekcja ma zawierać wszystkie tytuły z mitologii greckiej, w tym:

God of War

God of War II

God of War III

God of War: Chains of Olympus

God of War: Ghost of Sparta

God of War: Ascension

Seria God of War przeszła reboot w 2018 roku, przenosząc Kratosa do mitologii nordyckiej. Gra odniosła ogromny sukces komercyjny, co zaowocowało kontynuacją w 2022 roku. Choć seria została zresetowana, narracja pozostała powiązana, a Kratos pojawił się w nowej mitologii. Jeśli doniesienia o remasterze są prawdziwe, Sony może planować powrót greckiej sagi na współczesne konsole, ponieważ oryginalne gry są obecnie dostępne jedynie na PS3 i PSP.