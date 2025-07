Zawartość zaplanowana na kilka najbliższych lat. Twórcy popularnej strzelanki szykują kolejne aktualizacje

Arrowhead Game Studios nie zwalnia tempa i wciąż rozwija Helldivers 2 – teraz studio ujawniło, że ma zaplanowaną zawartość na kilka kolejnych lat. Jak poinformowała menedżerka społeczności Katherine Baskin na oficjalnym Discordzie, ekipa wie, co chce dodać do gry w przyszłości, choć podkreśliła, że plany te mogą ulec zmianie.

Helldivers 2 – więcej wyzwań i nowa zawartość

„Wiem, co czeka Helldivers w najbliższych latach” – przyznała Baskin. „Muszę to wiedzieć, żeby rozwijać społeczność i reagować na to, co się dzieje”. Zaznaczyła jednak, że choć plan rozwoju istnieje, to jest on „podatny na zmiany”.