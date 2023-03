Tego powrotu do MCU nikt się nie spodziewał. Kapitan Ameryka 4 z kolejną zaskakującą postacią

To jeszcze Kapitan Ameryka czy już The Incredible Hulk 2?

Po zakończeniu pierwszego sezonu Mecenas She-Hulk pojawiły się plotki, że Captain America: New World Order będzie ściśle powiązany z postacią Hulka, a superbohater będzie musiał udaremnić rozprzestrzenianie się krwi z cząstkami gamma, która umożliwi stworzenie nowych zielonych olbrzymów. W obsadzie filmu znaleźli się już Thaddeus „Thunderbolt” Ross, w którego wciela się Harrison Ford, a także Samuel Sterns, grany przez Tima Blake’a Nelsona. Teraz ujawniono, że w filmie pojawi się jeszcze jedna postać, która powróci do uniwersum po piętnastu latach.

Liv Tyler ponownie wcieli się w Betty Ross w Kapitanie Ameryce 4

Potwierdzono, że w Captain America: New World Order pojawi się Liv Tyler, która w The Incredible Hulk wcieliła się w Betty Ross, ukochaną Bruce’a Bannera i córką Thaddeusa Rossa. Nie wiadomo, jak dużą rolę odegra w całym widowisko Betty Ross, ale niewykluczone, że w filmie dojdzie do ponownego spotkania z Bannerem. Jak na razie Marvel nie potwierdził, że Mark Ruffalo ma również pojawić się w czwartej części Kapitana Ameryki.