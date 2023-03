Pierwsze zdjęcia z planu Kapitana Ameryki 4. Prace nad filmem już ruszyły

Chociaż Marvel obecnie przeżywa duże zmiany w strukturach firmy po odejściu Victorii Alonso, która zajmowała się postprodukcją i efektami specjalnymi, to Kevin Feige nie myśli o wstrzymaniu prac nad kolejnymi produkcjami i właśnie rozpoczęły się zdjęcia do Captain America: New World Order. Jeszcze w lutym informowano, że wkrótce rozpoczną się prace na planie filmu i teraz otrzymaliśmy tego potwierdzenie w postaci pierwszych zdjęć, na których możemy zobaczyć Anthony’ego Mackiego.

Captain America: New World Order – pierwsze zdjęcia z planu

Przypomnijmy, że to właśnie Sam Wilson grany przez Mackiego jest nowym Kapitanem Ameryką w uniwersum Marvela. Pierwsze zdjęcia zobaczycie poniżej, a więcej ujęć z planu znajdziecie w tym miejscu. Czwarty film będzie kontynuował wątki z serialu Falcon i Zimowy żołnierz, a za kamerą widowiska stanął Julius Onah, twórca Luce i Paradoksu Cloverfield.