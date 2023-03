Strażnicy Galaktyki 3 z rekordowym czasem trwania. Kolejny długi film Marvela

Już na początku maja zadebiutuje ostatni film Jamesa Gunna wyprodukowany dla Marvela. Strażnicy Galaktyki 3 jeszcze w lutym otrzymali kolejny zwiastun, który szykuje widzów na pożegnanie z dotychczasowym składem tytułowej drużyny. Aby godnie pożegnać niektórych bohaterów, reżyser potrzebował nieco więcej czasu, niż w poprzednich filmach. Jak informuje teraz strona Atom Tickets, które zajmuje się sprzedażą biletów, trzecia odsłona Strażników Galaktyki będzie trwać aż 2 godziny i 29 minut.

Strażnicy Galaktyki 3 jednym z najdłuższych filmów Marvela

Rzecz jasna jest to jeden z najdłuższych filmów z MCU. Poprzednie części Strażników Galaktyki trwały kolejno 2 godziny i 2 minuty, oraz 2 godziny i 17 minut. Strażnicy Galaktyki 3 to czwarty film Marvela z najdłuższym metrażem (ex aequo z Avengers: Wojna bez granic). Przed nową produkcją Jamesa Gunna są tylko Avengers: Koniec gry (3 godziny i 1 minuta), Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (2 godziny i 41 minut) oraz Eternals (2 godziny i 36 minut).