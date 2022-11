Nadchodzi Project: The Perceiver – nowa gra akcji dla fanów Ghost of Tsushima

Po sukcesie Ghost of Tsushima doczekaliśmy się już kilku zapowiedzi gier, które mają szanse przypaść do gustu miłośnikom produkcji studia Sucker Punch. Podczas tegorocznych targów Gamescom zaprezentowano intrygujące Where Winds Meet, a nieco później – na wrześniowym State of Play – deweloperzy z Team Ninja przedstawili światu Rise of the Ronin. Tymczasem okazuje się, że na rynek zmierza jeszcze jeden tytuł, który może zainteresować miłośników przygód Jina Sakai. Mowa tutaj o Project: The Perceiver od chińskiego studia Papergames.

Project: The Perceiver może zachwycić oprawą wizualną i klimatem

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Project: The Perceiver będzie grą akcji z otwartym światem. Produkcja przeniesie graczy do fantastycznej krainy, która powinien przypaść do gustu wszystkim fanom azjatyckich klimatów. Historia rozgrywać będzie się w czasach gdy „stara dynastia upadła, a kraj został pozostawiony w chaosie”.



Rozbudowany zwiastun zapowiada natomiast, że gracze będą mieli okazję odwiedzić kilka klimatycznych lokacji, a tytuł może wyróżniać się również oprawą wizualną. Nie zabraknie też dynamicznych i krwawych starć z oponentami oraz wymagających walk z bossami. Całość prezentuje się naprawdę interesująco. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i oceńcie sami.



Zgodnie z przekazanymi informacjami Project: The Perceiver powstaje z myślą o „kilku platformach”, w tym konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Niestety deweloperzy ze studia Papergames nie ujawnili nawet przybliżonej daty premiery. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacje i materiały związane ze wspomnianą produkcją.