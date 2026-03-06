MOUSE: P.I. For Hire nie zrujnuje naszych kieszeni

Już w tym roku w nasze ręce powinno trafić MOUSE: P.I. For Hire. Pomimo kilku lat developmentu i zmianach terminów premiery wygląda na to, że się uda.
Ba, wiemy już nawet, ile przyjdzie nam zapłacić za produkcję Fumi Games. Co na to nasze kieszenie?
Przystępna cena za przygody mysiego detektywa
Zanosi się na to, że będzie dobrze, a nasze budżety nie ucierpią. Twórcy MOUSE: P.I. For Hire potwierdzili bowiem, że ich gra została wyceniona na 29,99 dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje około 111 zł. Za tę kwotę otrzymamy produkcję, która według zapewnień deweloperów powinna wystarczyć na około 12-20 godzin rozgrywki – zależnie od podejmowanych przez nas wyborów. Jeżeli więc chodzi o rynkowy standard, wydaje się to sumą jak najbardziej uczciwą. Zresztą, przecież po dziś dzień wielu z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy 30 dolarów było cenowym standardem także dla pozycji AAA, prawda?
Przypomnijmy, że MOUSE: P.I. For Hire według pierwotnych planów miało się ukazać już w 2025 roku. Finalnie jednak Fumi Games nie udało się zmieścić w tym terminie, wobec czego datę premiery ustalono na 19 marca. Niemniej niedawno potwierdzono, iż twórcy potrzebują dodatkowego czasu, by dopiąć wszystko na ostatni guzik. W efekcie przesunięto premierę o miesiąc i według obecnych założeń produkcja ma wyjść na rynek 16 kwietnia. Wtedy też wpadnie ona w ręce posiadaczy komputerów osobistych oraz konsol Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
GramTV przedstawia:
MOUSE: P.I. For Hire będzie pierwszoosobową strzelanką, stylizowaną na animację w stylu rubber hose. Dzięki temu gra wyglądać będzie niczym kreskówka z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Wcielimy się tutaj w postać mysiego detektywa, Jacka Peppera, który przyjmuje sprawę dotyczącą tajemniczego zniknięcia. Ta, jak wiadomo, jest tylko pretekstem do głębszej intrygi, dotykającej półświatka Myszburga. Głosu głównemu bohaterowi użyczy Troy Baker – aktor znany z wieloletniej pracy w ramach różnych produkcji. To on wszak dubbingował już takie postacie, jak Indiana Jones, Talion, Bruce Wayne czy też Pagan Min.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!