MOUSE: P.I. For Hire nie zrujnuje naszych kieszeni

Już w tym roku w nasze ręce powinno trafić MOUSE: P.I. For Hire. Pomimo kilku lat developmentu i zmianach terminów premiery wygląda na to, że się uda.

Ba, wiemy już nawet, ile przyjdzie nam zapłacić za produkcję Fumi Games. Co na to nasze kieszenie?

Przystępna cena za przygody mysiego detektywa

Zanosi się na to, że będzie dobrze, a nasze budżety nie ucierpią. Twórcy MOUSE: P.I. For Hire potwierdzili bowiem, że ich gra została wyceniona na 29,99 dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje około 111 zł. Za tę kwotę otrzymamy produkcję, która według zapewnień deweloperów powinna wystarczyć na około 12-20 godzin rozgrywki – zależnie od podejmowanych przez nas wyborów. Jeżeli więc chodzi o rynkowy standard, wydaje się to sumą jak najbardziej uczciwą. Zresztą, przecież po dziś dzień wielu z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy 30 dolarów było cenowym standardem także dla pozycji AAA, prawda?