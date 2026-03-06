Zaloguj się lub Zarejestruj

MOUSE: P.I. For Hire nie zrujnuje naszych kieszeni

Maciej Petryszyn
2026/03/06 12:10
Już w tym roku w nasze ręce powinno trafić MOUSE: P.I. For Hire. Pomimo kilku lat developmentu i zmianach terminów premiery wygląda na to, że się uda.

Ba, wiemy już nawet, ile przyjdzie nam zapłacić za produkcję Fumi Games. Co na to nasze kieszenie?

MOUSE: P.I. For Hire
MOUSE: P.I. For Hire

Przystępna cena za przygody mysiego detektywa

Zanosi się na to, że będzie dobrze, a nasze budżety nie ucierpią. Twórcy MOUSE: P.I. For Hire potwierdzili bowiem, że ich gra została wyceniona na 29,99 dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje około 111 zł. Za tę kwotę otrzymamy produkcję, która według zapewnień deweloperów powinna wystarczyć na około 12-20 godzin rozgrywki – zależnie od podejmowanych przez nas wyborów. Jeżeli więc chodzi o rynkowy standard, wydaje się to sumą jak najbardziej uczciwą. Zresztą, przecież po dziś dzień wielu z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy 30 dolarów było cenowym standardem także dla pozycji AAA, prawda?

Przypomnijmy, że MOUSE: P.I. For Hire według pierwotnych planów miało się ukazać już w 2025 roku. Finalnie jednak Fumi Games nie udało się zmieścić w tym terminie, wobec czego datę premiery ustalono na 19 marca. Niemniej niedawno potwierdzono, iż twórcy potrzebują dodatkowego czasu, by dopiąć wszystko na ostatni guzik. W efekcie przesunięto premierę o miesiąc i według obecnych założeń produkcja ma wyjść na rynek 16 kwietnia. Wtedy też wpadnie ona w ręce posiadaczy komputerów osobistych oraz konsol Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

GramTV przedstawia:

MOUSE: P.I. For Hire będzie pierwszoosobową strzelanką, stylizowaną na animację w stylu rubber hose. Dzięki temu gra wyglądać będzie niczym kreskówka z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Wcielimy się tutaj w postać mysiego detektywa, Jacka Peppera, który przyjmuje sprawę dotyczącą tajemniczego zniknięcia. Ta, jak wiadomo, jest tylko pretekstem do głębszej intrygi, dotykającej półświatka Myszburga. Głosu głównemu bohaterowi użyczy Troy Baker – aktor znany z wieloletniej pracy w ramach różnych produkcji. To on wszak dubbingował już takie postacie, jak Indiana Jones, Talion, Bruce Wayne czy też Pagan Min.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/mouse-p-i-for-hire-price-revealed/

News
zapowiedź
FPS
cena
Fumi Games
zapowiedź gry
Mouse: P.I. For Hire
polska gra
PlaySide
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

