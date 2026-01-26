Słynna postać pojawi się w Super Mario Galaxy Film

Miniony tydzień zakończył się pierwszym w tym roku Nintendo Direct. To jednak, zgodnie zresztą z wcześniejszymi zapowiedziami, nie dotyczyło tematyki gier.

Zamiast tego Nintendo uchyliło nam kolejny rąbek tajemnicy w kwestii nadchodzącego Super Mario Galaxy Film. Okazuje się bowiem, że na ekranie zobaczymy słynną postać, której zabrakło w pierwszym filmie.

Yoshi będzie częścią fabuły Super Mario Galaxy Film

W Super Mario Galaxy Film częścią fabuły będzie Yoshi. Sympatyczny zielony dinozaur od lat jest częścią uniwersum Mario, a nawet jego swoistą maskotką. Mimo to nie znaleziono dla niego miejsca w Super Mario Bros. Film z 2023 roku i dopiero teraz przy okazji sequela twórcy wpadli wreszcie na pomysł, jak umieścić Yoshiego w całej opowieści w sensowny sposób.