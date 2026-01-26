Słynna postać pojawi się w Super Mario Galaxy Film

Miniony tydzień zakończył się pierwszym w tym roku Nintendo Direct. To jednak, zgodnie zresztą z wcześniejszymi zapowiedziami, nie dotyczyło tematyki gier.
Zamiast tego Nintendo uchyliło nam kolejny rąbek tajemnicy w kwestii nadchodzącego Super Mario Galaxy Film. Okazuje się bowiem, że na ekranie zobaczymy słynną postać, której zabrakło w pierwszym filmie.
Yoshi będzie częścią fabuły Super Mario Galaxy Film
W Super Mario Galaxy Film częścią fabuły będzie Yoshi. Sympatyczny zielony dinozaur od lat jest częścią uniwersum Mario, a nawet jego swoistą maskotką. Mimo to nie znaleziono dla niego miejsca w Super Mario Bros. Film z 2023 roku i dopiero teraz przy okazji sequela twórcy wpadli wreszcie na pomysł, jak umieścić Yoshiego w całej opowieści w sensowny sposób.
Tak o pojawieniu się małego dinozaura mówił podczas prezentacji Shigeru Miyamoto, dyrektor Nintendo:
Po pierwszym zwiastunie ludzie pytali “Czy Yoshiego nie będzie w filmie?”. Oczywiście, że w nim będzie. Od ponad 30 lat Yoshi jest istotną częścią przygód Mario. Gdy zaczynaliśmy prace nad Super Mario World, Yoshi powstał z pomysłu poruszania się na grzbiecie małego dinozaura. Pan Kondo dodał do muzyki w tle perkusję, a Yoshi, którego używa się do zabawnego biegania, skakania, deptania, jedzenia rzeczy i składania jaj, narodził się. Później w Super Mario World 2: Yoshi’s Island chroni on Baby Mario i zaczyna również pluć jajami. Nawet po przejściu w trzeci wymiar Yoshi nadal odgrywał aktywną rolę w różnych grach. Na potrzeby tego filmu współpracowaliśmy z artystami z Illumination, przy ożywić Yoshiego na wielkim ekranie.
Sam film znajduje się już na końcowym etapie tworzenia. Jak dowiedzieliśmy się podczas Nintendo Direct, ukończono już całą animację, wobec czego autorzy Super Mario Galaxy Film przeszli do kolejnej części, czyli łączenia w całość obrazu oraz dźwięku. Z Nintendo ponownie współpracuje amerykańskie studio Illumination, które wcześniej dało nam Minionki czy też Grincha.
O postępach prac opowiedział założyciel Illumination, Chris Meledandri:
Od czasu, gdy spotkaliśmy się ostatni raz, animacja została w pełni ukończona, a film przeszedł do postprodukcji. Nasze zespoły skupiają się obecnie na projekcie dźwięku i muzyce, która poprowadzi naszą przygodę przez całą galaktykę. Reżyserzy Aaron Horvath i Michael Jelanick współpracują z Brianem Tylerem z Nintendo i naszymi projektantami w Skywalker Sound. Brian wkomponował motywy z gier Super Mario Galaxy i nagrywa ścieżkę dźwiękową ze składającą się z 70 osób orkiestrą. To jeden z moich ulubionych momentów w cyklu produkcyjnym, gdy wszyscy widzimy, jak efekty wizualne i dźwiękowe łączą się w jedną całość. Nie możemy się doczekać, by w kwietniu podzielić się z wami tym filmem.
Super Mario Galaxy Film swoją premierę zaliczy 1 kwietnia 2026 roku. Na ekranie pojawią się wszystkie ikoniczne postacie, jak Mario, Luigi, Peach czy Bowser. Teraz wiemy również o Yoshim, wcześniej zaś potwierdzono obecność znanej z gier Super Mario Galaxy czarodziejki Rosaliny. Głosów postaciom ponownie udzielą m.in. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy oraz Jack Black.
