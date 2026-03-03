Błyskawiczny speedrun w Pokemon FireRed na Nintendo Switch 2. Gracz odkrył legendarne stworki w nowej wersji gry

Fani mieli aż 30 lat na poznanie wszystkich sekretów tej produkcji.

Nowe wersje Pokemon FireRed i LeafGreen zadebiutowały w cyfrowej dystrybucji 27 lutego i w ten sam dzień do sieci trafił pierwszy speedrun. Czas przejścia wyniósł poniżej 3 godzin. Pokemon FireRed – gra ukończona w nieco ponad dwie i pół godziny Japoński fan ukończył grę w dokładnie 2 godziny, 33 minuty oraz 9 sekund. W trakcie ekspresowego przejścia potwierdził coś, o czym społeczność spekulowała od momentu zapowiedzi powrotu klasyków z Game Boy Advance. W nowych wydaniach znalazły się legendarne wydarzenia, które przez lata były praktycznie niedostępne dla większości trenerów.

Chodzi o możliwość zdobycia trzech wyjątkowych Pokemonów: Deoxys, Ho-Oh oraz Lugię. W oryginalnych edycjach z czasów GBA dostęp do nich był ograniczony do specjalnych eventów organizowanych stacjonarnie w wybranych regionach świata. Aby aktywować odpowiednie wyspy i spotkania z legendami, gracze musieli posiadać unikalne bilety rozdawane podczas wydarzeń promocyjnych. Z biegiem lat jedyną alternatywą stała się ingerencja w zapis gry przy użyciu zewnętrznych programów. Nowe wersje Pokemon FireRed i LeafGreen rozwiązują ten problem w zaskakująco prosty sposób. Po pokonaniu Elitarnej Czwórki w ekwipunku automatycznie pojawiają się przepustki umożliwiające dostęp do wydarzeń związanych z Deoxysem oraz duetem Ho-Oh i Lugia. Oznacza to, że po raz pierwszy od dekad gracze mogą zdobyć te legendarne stwory w pełni legalną metodą, bez potrzeby korzystania z archiwalnych eventów czy modyfikacji plików zapisu.

GramTV przedstawia:

Dodatkową zachętą jest wsparcie dla Pokemon HOME, które pozwala przenosić złapane stworki do nowszych odsłon serii. Dla kolekcjonerów oznacza to realną szansę na polowanie na błyszczące wersje legend i wykorzystanie ich w przyszłych generacjach. W ostatnich dniach pojawiły się plotki, że przy sukcesie FireRed i LeafGreen Nintendo może wydać porty kolejnych gier z serii Pokemon na Switchu 2. Fani mogliby liczyć na wydanie Pokemon Ruby i Sapphire na konsoli od czerwonych.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.