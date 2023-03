Zapowiedziano Dr. Fetus' Mean Meat Machine, czyli spin-off serii Super Meat Boy

Od premiery Super Meat Boy: Forever minęły już ponad dwa lata. Tymczasem okazuje się, że już w tym roku fani platformówek Team Meat będą mieli okazję zagrać w spin-off wspomnianej serii. Deweloperzy ze studia Headup Development oraz firma Thunderful Publishing zapowiedzieli bowiem grę Dr. Fetus' Mean Meat Machine, która powinna przypaść do gustu m.in. miłośnikom Tetrisa.

Dr. Fetus' Mean Meat Machine zadebiutuje w tym roku na PC i konsolach

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Dr. Fetus' Mean Meat Machine zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Dokładna data premiery gry nie jest obecnie znana. Deweloperzy oraz wydawca poinformowali bowiem jedynie, że wspomniana produkcja zadebiutuje na wymienionych platformach w 2023 roku.



Dr. Fetus' Mean Meat Machine będzie jednak znacząco różnić się od Super Meat Boy oraz Super Meat Boy: Forever. Nadchodząca produkcja studia Headup Development jest bowiem grą logiczną, w której zadaniem graczy będzie łączenie elementów o tych samych kolorach. Tytuł jest również wyraźnie inspirowany grą Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine od firmy SEGA. Rzućcie okiem na zwiastun na dole wiadomości i oceńcie sami.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniana na początku wiadomości gra Super Meat Boy: Forever dostępna jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Super Meat Boy Forever - recenzja gry. Więcej zgonów!