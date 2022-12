Zapowiedź Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6

Firmy Milestone i Feld Motor Sports ogłaszają Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6. Oficjalna gra Supercross powraca, a wraz z nią do serii zawita sporo nowości. Twórcy obiecują sporo zmian, w tym ulepszenia w sztucznej inteligencji, fizyce, a także dodanie nowych trybów rozgrywki. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

Co nowego w Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6?

W Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 będzie czekać na nas aż 8 trybów rozgrywki, w tym dwa, które są zupełnie nowe - Supercross Park i Rhythm Attack. W odnowionym trybie kariery trafimy pod skrzydła legendy, dzięki czemu otrzymamy odpowiednie szkolenie i trening. Siedmiokrotny mistrz Supercrossa – Jeremy McGrath – będzie czuwał nad postępami naszej kariery i dołoży wszelkich starań, żeby powiodło nam się w drodze na szczyt.



„Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 zawierać też będzie Supercross Park, ogromne środowisko do swobodnego przemierzania z pięcioma różnymi obszarami do odkrycia w pojedynkę lub z przyjaciółmi. Tutaj zawodnicy mogą odpocząć od presji konkurencji, wyleczyć kontuzje i potrenować pod okiem trenera McGratha” – czytamy w opisie gry.



Najnowsza odsłona serii otrzyma również garstkę nowych narzędzi pozwalających na personalizację pomocy, z której będziemy mogli skorzystać podczas jazdy. Twórcy podkreślają również, że poprawek ma doczekać się system rozgrywek multiplayerowych, który będzie posiadał cross-play dla wszystkich platform.



Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 zadebiutuje na rynku 9 marca 2023 roku, a gra będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PlayStation 5.