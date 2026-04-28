Toy Story było idealną trylogią, dopóki Toy Story 4 tego nie zepsuło — mówi Jack Black

Aktor uważa, że Pixar przekroczył granicę, kontynuując historię po idealnym zakończeniu trylogii.

Jack Black w najnowszym wywiadzie odniósł się do jednej z najpopularniejszych serii animowanych w historii, czyli Toy Story. Choć przyznał, że w kinie zdarzają się kontynuacje lepsze od oryginałów, w przypadku tej marki ma bardzo konkretne zdanie — i nie zamierza go łagodzić. To kolejna gwiazda, po Quentinie Tarantino, która twierdzi, że Toy Story powinno pozostać trylogią. Toy Story powinno być trylogią? Tak twierdzi Jack Black Według aktora, który niedawno wystąpił w filmie Anakonda, Toy Story było idealną trylogią, która powinna zakończyć się na trzeciej części. Jak sam stwierdził:

Toy Story 3 było fantastyczne. Potem to schrzanili i zrobili Toy Story 4. To dość bezpośrednia opinia, ale nie jest odosobniona. Wielu widzów uważa, że Toy Story 3 stanowiło perfekcyjne domknięcie historii Woody’ego i Buzza, a emocjonalne zakończenie trudno było przebić. Czwarta część, choć dobrze przyjęta, przez część fanów została odebrana jako zbędne rozwinięcie zamkniętej już opowieści. Dyskusja wraca teraz ze zdwojoną siłą, bo na horyzoncie jest już Toy Story 5, które trafi do kin latem 2026 roku. Twórcy nie ukrywają, że chcą dalej rozwijać tę historię, a reżyser Andrew Stanton sugerował nawet, że to nie musi być ostatnia odsłona serii.

Black zwrócił też uwagę, że tylko nieliczne kontynuacje rzeczywiście przewyższają oryginały, wskazując m.in. na Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje czy Ojciec chrzestny 2 jako wyjątki od reguły. W jego opinii Toy Story 3 również należy do tej kategorii — ale tylko wtedy, gdy traktujemy je jako finał trylogii. Mimo kontrowersji trudno się dziwić, że Pixar wraca do tej marki. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii w historii animacji, a nadchodząca część już teraz typowana jest jako potencjalny miliardowy hit. Możemy być pewni, że dyskusja o tym, czy Toy Story powinno było zakończyć się na trzeciej części, jeszcze długo nie ucichnie. Najnowszy film z serii trafi do kin już w czerwcu. Warto dodać, że po raz pierwszy w historii serii nowa odsłona będzie mieć kategorię wiekową PG.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










