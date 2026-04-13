Gwiazda najnowszego Star Treka staje w obronie głównego producenta serii science fiction. „To dzięki niemu ta marka wciąż się rozwija”

Aktor Starfleet Academy zabiera głos w sprawie przyszłości Alexa Kurtzmana.
Najnowszy serial ze świata Star Trek spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem i został anulowany po fali krytyki. Wielu komentatorów wskazuje, że za taki stan rzeczy odpowiada Alex Kurtzman, który od lat nadzoruje rozwój marki. Wokół jego przyszłości robi się więc coraz głośniej, a w sieci pojawiają się spekulacje, że producent może wkrótce pożegnać się ze stanowiskiem. W tej sytuacji głos zabrał jeden z aktorów związanych z uniwersum.
Aktor z nowego Star Treka broni Alexa Kurtzmana
Karim Diane, który w Starfleet Academy wciela się w postać klingońskiego kadeta Jay-Dena Kraaga, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym broni Kurtzmana i podkreśla jego wpływ na rozwój uniwersum. Aktor zwrócił uwagę na to, że Star Trek od zawsze stawiał na przełamywanie schematów – również w kontekście reprezentacji postaci:
W przypadku tej postaci, Jay-Dena, fakt, że jest homoseksualnym Klingonem, nie jest przypadkiem. To efekt bardzo przemyślanego procesu. Za kulisami stoją ludzie, w tym Alex Kurtzman, którzy naprawdę wierzą, że Star Trek powinien się rozwijać. Ta marka istnieje od 60 lat i zawsze starała się iść naprzód – choć w każdej dekadzie wyglądało to inaczej.
Diane podkreślił również, że nowe produkcje przyciągają zupełnie świeżą publiczność, która wcześniej nie miała styczności z serią:
Są ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest Kapitan Kirk – i choć brzmi to dla nas absurdalnie, to prawda. W ostatnich tygodniach dostałem mnóstwo wiadomości od osób, które zaczęły oglądać Starfleet Academy i dopiero teraz chcą nadrobić starsze odsłony Star Treka.
Na koniec aktor nie krył osobistego uznania dla producenta:
Uwielbiam Alexa Kurtzmana i naprawdę podziwiam to, co robi. Jest też po prostu świetnym człowiekiem – życzliwym, zaangażowanym i zawsze dostępnym dla obsady, ekipy i fanów. To rzadkość w tej branży.
Na ten moment nie ma oficjalnych informacji, czy Alex Kurtzman rzeczywiście straci swoją pozycję w Paramount. Wypowiedź aktora raczej nie przesądzi o decyzjach włodarzy, ale pokazuje, że przynajmniej część osób związanych z produkcją docenia kierunek, w jakim rozwijana jest kultowa seria. Warto przypomnieć, że w obronie nowego Star Treka stanął także William Shatner, który wcielał się w Kirka, choć jak sam przyznaje… nie oglądał serialu.