29 lat później genialne science fiction otrzyma finał, na jaki fani od dawna czekali

Nowa seria zmierza do końca, a fani już oczekują wielkiego zwieńczenia całej historii, rozpoczętej jeszcze w filmie z 1997 roku.

Fani kultowego uniwersum Event Horizon wreszcie poznali datę premiery finałowego rozdziału najnowszej komiksowej opowieści osadzonej w tym świecie. Seria Event Horizon: Inferno, która rozpoczęła się pod koniec kwietnia bieżącego roku, zmierza do swojego końca, a wydawnictwo IDW Publishing zapowiada zakończenie, które ma dostarczyć satysfakcjonującego finału jednej z najbardziej mrocznych historii science fiction i horroru. Event Horizon: Inferno – komiksowa seria zakończy historię rozpoczętą jeszcze w filmie Ukryty wymiar Marka Ukryty wymiar przeżyła niespodziewany renesans w 2025 roku za sprawą komiksu Event Horizon: Dark Descent. Pięciozeszytowa miniseria autorstwa Christiana Warda oraz Tristana Jonesa pełniła rolę oficjalnego prequela filmu z 1997 roku i po raz pierwszy ujawniła losy załogi tytułowego statku. Rok później Ward powrócił do tego uniwersum z serią Event Horizon: Inferno, nad którą pracuje wspólnie z rysownikiem Robem Careyem.

Nowa historia rozgrywa się dwa stulecia po wydarzeniach znanych z filmu. W centrum fabuły znajduje się Daniel Durante, bezwzględny miliarder, który wraz z prywatnym oddziałem kosmicznych marines wyrusza do wraku Event Horizon. Jego celem jest odnalezienie sposobu na przywrócenie zmarłego brata do życia. Problem w tym, że pozostali członkowie ekspedycji nie podzielają jego obsesji, a wyprawa szybko zamienia się w walkę z demonicznymi siłami powiązanymi z legendarnym statkiem. Do tej pory ukazały się dwa z pięciu zaplanowanych zeszytów serii, a trzeci numer trafi do sprzedaży 1 lipca. Teraz wiadomo już również, kiedy czytelnicy poznają zakończenie tej historii. Dzięki zapowiedziom wydawnictwa IDW potwierdzono, że Event Horizon: Inferno #5 zadebiutuje 2 września 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Opis finałowego zeszytu sugeruje, że Daniel Durante przekona się o granicach własnej pychy. Bohater wierzył, że stoi ponad prawami nieba i piekła oraz że może zdobyć wszystko, czego zapragnie. Twórcy zapowiadają jednak historię, w której jego pragnienia mogą zostać spełnione w sposób znacznie bardziej przerażający, niż się spodziewał. Wiele wskazuje na to, że Durante rzeczywiście osiągnie swój cel i sprowadzi brata z powrotem ze świata zmarłych. Cena takiego sukcesu może jednak okazać się katastrofalna. Wszystko sugeruje więc, że finał nie zakończy się szczęśliwie, lecz pozostanie wierny ponurej atmosferze, z której słynie marka Ukrytego wymiaru. Obecnie nie pojawiły się żadne informacje o kolejnych komiksach osadzonych w tym uniwersum. To sprawia, że Inferno może pełnić rolę zamknięcia historii rozciągającej się na przestrzeni ponad 200 lat wydarzeń fabularnych. Nie oznacza to jednak definitywnego końca całej marki. Motywy ludzkiej pychy, przekraczania zakazanych granic i konsekwencji niebezpiecznych odkryć pozostawiają twórcom szerokie pole do opowiadania kolejnych historii w przyszłości.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.