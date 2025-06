Zapomniany reżyser kina akcji wraca by nakręcić film o tej niezapomnianej kapeli rockowej

Shout It Out Loud wpisuje się w aktualną falę muzycznych biografii, które szturmują Hollywood. Po sukcesach takich tytułów jak Bohemian Rhapsody czy Rocketman, film o KISS ma szansę podbić serca fanów rocka oraz fanów (wątpliwego?) talentu McG. Przypomnijmy, że powstaje też film o Michaelu Jacksonie i Maddonie, co tylko podkreśla istnienie trendu.

Czy McG udźwignie ciężar legendy KISS? Będziemy śledzić dalsze informacje o projekcie.