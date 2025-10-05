AC/DC wiedzą jak się bawić. Zespół przekroczył dopuszczalne normy hałasu podczas koncertu w Edynburgu

Legendarny zespół AC/DC wystąpił latem na stadionie Murrayfield w szkockiej stolicy w ramach trasy “Power Up Tour”. Był to pierwszy koncert grupy w Edynburgu od dekady i zgodnie z oczekiwaniami fanów, show okazało się niezwykle głośne. Tak głośne, że oficjalnie przekroczyło dopuszczalne normy hałasu, a co za tym idzie, do miasta wpłynęło wiele skarg.

Skargi mieszkańców Edynburga na AC/DC

Jak podaje BBC, do rady miasta wpłynęło osiem oficjalnych skarg związanych z głośnością występu. Pracownicy Rady Miasta Edynburga przeprowadzili pomiary zarówno na stadionie, jak i w różnych punktach w mieście, potwierdzając, że dopuszczalny poziom hałasu został przekroczony. Urzędnicy zasugerowali również, aby zrezygnować z używania fajerwerków podczas przyszłych wydarzeń, ponieważ one dodatkowo potęgują problem.