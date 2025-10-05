Zaloguj się lub Zarejestruj

AC/DC wiedzą jak się bawić. Zespół przekroczył dopuszczalne normy hałasu podczas koncertu w Edynburgu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/05 08:00
0
0

AC/DC narobili w Edynburgu sporo hałasu, przez co do miasta wpłynęło sporo skarg.

Legendarny zespół AC/DC wystąpił latem na stadionie Murrayfield w szkockiej stolicy w ramach trasy “Power Up Tour”. Był to pierwszy koncert grupy w Edynburgu od dekady i zgodnie z oczekiwaniami fanów, show okazało się niezwykle głośne. Tak głośne, że oficjalnie przekroczyło dopuszczalne normy hałasu, a co za tym idzie, do miasta wpłynęło wiele skarg.

AC/DC
AC/DC

Skargi mieszkańców Edynburga na AC/DC

Jak podaje BBC, do rady miasta wpłynęło osiem oficjalnych skarg związanych z głośnością występu. Pracownicy Rady Miasta Edynburga przeprowadzili pomiary zarówno na stadionie, jak i w różnych punktach w mieście, potwierdzając, że dopuszczalny poziom hałasu został przekroczony. Urzędnicy zasugerowali również, aby zrezygnować z używania fajerwerków podczas przyszłych wydarzeń, ponieważ one dodatkowo potęgują problem.

Co więcej, jeden z mieszkańców skarżył się, że podczas koncertu w jego domu przygasły światła. Miało to być spowodowane ogromnym poborem mocy przez występ AC/DC, co sprawiło, że nazwa trasy “Power Up Tour” nabrała wyjątkowo dosłownego znaczenia.

W tym samym raporcie urzędnicy odwołali się także do trzech koncertów Oasis, które odbyły się w sierpniu na tym samym stadionie. Również w ich przypadku zgłaszano nadmierny hałas. Wokół występów Oasis pojawił się dodatkowy skandal, gdy do mediów wyciekł dokument przygotowany przez radę miasta. Urzędnicy określili w nim fanów zespołu jako głównie mężczyzn w średnim wieku, którzy będą zajmować więcej miejsca w pubach podczas wizyty w Edynburgu.

GramTV przedstawia:

Na te słowa ostro zareagował Liam Gallagher, który napisał na platformie X:

Do Rady Miasta Edynburga – słyszałem, co powiedzieliście o fanach Oasis i szczerze mówiąc, wasze nastawienie kurewsko śmierdzi.

Źródło:https://www.loudersound.com/bands-artists/ac-dc-smashed-permitted-noise-level-during-edinburgh-show

Tagi:

Muzyka
muzyka
kontrowersje
koncert
rock band
koncerty
skarga
rock
muzyka rockowa
zespół rockowy
rock and roll
zespół muzyczny
AC/DC
hałas
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112