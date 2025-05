Biografia Michaela Jacksona opóźniona do 2026 roku. Produkcja pochłonęła już 155 milionów dolarów

Produkcja filmu pochłonęła około 155 milionów dolarów (ok. 115 milionów funtów) i będzie to muzyczny dramat biograficzny opowiadający historię życia jednego z największych artystów w historii muzyki.

Oprócz Jaafara Jacksona w filmie wystąpią również Colman Domingo jako Joe Jackson, Nia Long jako Katherine Jackson oraz Kat Graham („All Eyez on Me”) jako Diana Ross.

Michael Jackson był amerykańskim piosenkarzem, tancerzem, autorem tekstów i producentem muzycznym, powszechnie uznawanym za jednego z największych artystów w historii muzyki rozrywkowej. Nazywany „Królem Popu”, wywarł ogromny wpływ na muzykę, taniec, modę i kulturę masową na całym świecie. Michael rozpoczął karierę jako dziecko w zespole The Jackson 5, razem ze swoimi braćmi. Grupa zdobyła dużą popularność w latach 60. i 70. W latach 80. rozpoczął solową karierę, która przyniosła mu światową sławę. Jego album „Thriller” (1982) jest najlepiej sprzedającym się albumem muzycznym wszech czasów. Do jego najbardziej znanych utworów należą m.in.: „Billie Jean”, „Beat It”, „Thriller”, „Smooth Criminal”, „Bad”, „Black or White”, „Man in the Mirror” i „Earth Song”.

Michael Jackson był znany z innowacyjnych teledysków (np. „Thriller” uważany za przełomowy klip), niezwykłej choreografii (m.in. słynny moonwalk) i perfekcyjnych występów scenicznych. Muzyk łączył różne gatunki muzyczne, m.in. pop, rock, soul, funk i R&B. Artysta znany był z ekscentrycznego stylu życia, licznych operacji plastycznych oraz posiadłości Neverland. W ostatnich latach życia był oskarżany o nadużycia wobec nieletnich, co wywołało wiele kontrowersji. Nigdy jednak nie został skazany, a część spraw zakończyła się ugodą lub uniewinnieniem. Zmarł w wyniku zatrucia lekami – jego śmierć była szeroko komentowana i opłakiwana przez miliony fanów na całym świecie, choć istnieją zwolennicy teorii jakoby Jackson jedynie upozorował swoją śmierć. Nie zmienia to jednak faktu, że Michael Jackson zainspirował całe pokolenia artystów i uważany jest za ikonę kultury pop.