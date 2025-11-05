Nowy singiel Puddle of Mudd. Zespół prezentuje teledysk do "Monsters"

W sierpniu 2025 roku zespół podpisał nowy kontrakt menedżerski z NI Music Group. Niedługo później frontman grupy Wes Scantlin wszedł do studia Warner Chappell w Los Angeles wraz z CEO NI Music Group, Ericem T. Johnsonem. Johnson współtworzył i wyprodukował “Monsters” razem z inżynierem dźwięku Ethanem Rayem Shevinem. Scantlin potwierdził później, że utwór został napisany, nagrany i wyprodukowany całkowicie podczas tych sesji.

Multi-platynowy zespół rockowy Puddle of Mudd opublikował oficjalny teledysk do swojego najnowszego singla zatytułowanego “Monsters”. Utwór po raz pierwszy ukazał się w październiku, bez wcześniejszych zapowiedzi, nakładem Virgin Records.

Ostatni album Puddle of Mudd, czyli “Kiss The Machine”, trafił na rynek w maju za pośrednictwem Pavement Entertainment. Pomimo nieco słabnącej popularności, zespół nie zamierza się zatrzymywać i będzie kontynuował działania na rockowym rynku muzycznym. Wokalista zespołu niejednokrotnie miał problemy z prawem, co też mogło przyczynić się to słabnącego zainteresowania twórczością Puddle of Mudd.

Zespół Puddle of Mudd powstał w 1991 roku w Kansas City. Założycielem był Wes Scantlin, który pozostaje jedynym oryginalnym członkiem w obecnym składzie. Przełomem dla grupy okazał się rok 2001 i album “Come Clean”, z którego pochodzą hity “Control”, “Blurry” oraz “She Hates Me”. Prawdopodobnie w pierwszej chwili skojarzycie ten drugi z wymienionych utworów, który w serwisie YouTube ma obecnie 190 milionów wyświetleń.

W ostatnim składzie koncertowym Puddle of Mudd oprócz Scantlina znaleźli się powracający basista Michael Anthony Grajewski, gitarzysta prowadzący Miles Schon, syn legendarnego gitarzysty Neal’a Schona z zespołu Journey oraz perkusista Jon Smith.