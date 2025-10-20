Limp Bizkit, Gorillaz i BABYMETAL dołączają do Rock for People 2026. Gotowi na wydarzenie?

Grono Rock for People 2026 znowu się powiększa, tym razem o takich gigantów jak Limp Bizkit, Gorillaz, BABYMETAL.

Organizatorzy czeskiego festiwalu Rock for People ogłosili drugą falę artystów, którzy wystąpią podczas przyszłorocznej edycji wydarzenia. Do wcześniej zapowiedzianych headlinerów, takich jak Bring Me The Horizon i Iron Maiden, dołączają między innymi Gorillaz oraz Limp Bizkit. Kolejni artyści dołączają do Rock for People 2026 Zespół Gorillaz otworzy festiwal w środę, 10 czerwca 2026 roku, natomiast Limp Bizkit wystąpią jako główna gwiazda następnego dnia. Do line-upu dołączyli również Three Days Grace, BABYMETAL, Nothing But Thieves, Basement, Gatecreeper, Joey Valence & Brae, The Royston Club, Sofian Medjmedj oraz unpeople.

Założyciel festiwalu, Michal Thomes, nie kryje entuzjazmu z tego powodu: Wspaniale jest patrzeć, jak skład festiwalu rośnie w oczach. Posiadanie czterech headlinerów potwierdzonych już w połowie października to marzenie każdego organizatora. A to dopiero początek, ponieważ na scenach Rock for People 2026 wystąpi ponad 200 artystów, więc jest na co czekać.

Rock for People 2026 odbędzie się w dniach 10-14 czerwca 2026 roku w Hradec Kralove w Czechach. Bilety są już dostępne w sprzedaży. W tym roku festiwal świętował swoje 30-lecie, a redakcja magazynu Kerrang! w swojej obszernej relacji podkreśliła wyjątkową atmosferę wydarzenia: Może nie ma takiej rozpoznawalności jak Hellfest czy Rock am Ring, ale czeski Rock for People przez trzy dekady zbudował ogromną reputację w Europie Środkowej. W tym roku z okazji 30-lecia, festiwal dodał dodatkowy dzień, zwiększył pojemność i przygotował największy line-up w historii. Rock for People odbywa się na terenie dawnego lotniska wojskowego pod Hradec Kralove, około 115 km na wschód od Pragi. Pomimo rekordowej liczby 50 tysięcy uczestników, atmosfera wydarzenia pozostaje kameralna i przyjazna, a ceny jedzenia i napojów, jak zauważył serwis Kerrang!, są zaskakująco przystępne jak na standardy takich festiwali. Z roku na rok Rock for People coraz mocniej umacnia swoją pozycję jako jedno z najważniejszych wydarzeń rockowych w tej części Europy.