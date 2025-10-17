Zmarł oryginalny gitarzysta KISS. Ace Frehley miał 74 lata

Na początku miesiąca Ace Frehley odwołał pozostałe koncerty swojej trasy zaplanowanej na 2025 rok, tłumacząc decyzję trwającymi problemami zdrowotnymi po wypadku. Później pojawiły się doniesienia, że muzyk doznał krwotoku mózgu i został podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Teraz już oficjalnie wiemy, że artysta zmarł w wieku 74 lat.

Przyszedł facet w pomarańczowym i czerwonym bucie. Pomyślałem, że to jakiś włóczęga, dopóki nie zobaczyłem, że niesie gitarę.

Paul Daniel Frehley urodził się 27 kwietnia 1951 roku w Nowym Jorku w muzykalnej rodzinie. Przydomek “Ace” zyskał jeszcze w szkole średniej, dzięki swojemu powodzeniu u dziewczyn. Zaczął grać na gitarze w wieku 13 lat, a osiem lat później odpowiedział na ogłoszenie w gazecie, które wystawili Paul Stanley, Gene Simmons i Peter Criss, poszukujący gitarzysty prowadzącego z “błyskiem i umiejętnościami”. Ace nie zrobił najlepszego pierwszego wrażenia. Stanley wspomina:

Jesteśmy całkowicie zdruzgotani i pogrążeni w żałobie. W jego ostatnich chwilach mogliśmy otoczyć go miłością, spokojem, dobrymi myślami i modlitwami. Będziemy pielęgnować wspomnienia jego śmiechu, dobroci i siły, które dzielił z innymi. Skala tej straty jest niewyobrażalna. Patrząc na jego niezwykłe życie i osiągnięcia, wiemy, że pamięć o Ace’u pozostanie na zawsze.

Kiedy zagrali razem, wszystko się zmieniło. Wraz z pozostałymi członkami KISS, Frehley stworzył unikalny wizerunek zespołu. Każdy z nich przyjął komiksowe alter ego i charakterystyczny makijaż sceniczny. Ace został “Spacemanem”. Ich spektakularne koncerty z fajerwerkami, dymiącymi gitarami i podnoszonymi platformami szybko uczyniły z KISS jedną z największych rockowych sensacji lat 70. Po trzech średnio przyjętych albumach, wydany w 1975 roku koncertowy krążek “Alive!” wyniósł zespół na szczyty popularności. Jednak z czasem Frehley zaczął czuć frustrację z powodu swojej ograniczonej roli w grupie.

W 1978 roku, aby rozładować napięcia wewnątrz zespołu, każdy z członków KISS wydał solowy album. Płyta Frehleya okazała się największym sukcesem, zarówno artystycznym, jak i komercyjnym i zawierała przebój “New York Groove”, który dotarł do Top 20 list przebojów. Mimo tego sukcesu, narastające problemy z uzależnieniami i niezadowolenie z popowego kierunku, w jakim podążała muzyka KISS, doprowadziły do jego odejścia po nagraniu koncepcyjnego albumu “The Elder” w 1981 roku.