Netflix na ratunek biografii królowej popu

Po latach prób i licznych przeszkód, Madonna nie porzuca planu opowiedzenia światu historii swojego życia. Choć pierwotnie miała to być pełnometrażowa autobiografia z jej własnym scenariuszem i reżyserią, projekt ostatecznie zmienia formę – powstanie jako limitowana seria Netfliksa, za której produkcję odpowie Shawn Levy – autor sukcesów takich produkcji jak Stranger Things, czy Deadpool & Wolverine.

Co dalej z filmowa biografią Madonny?

Madonna od dawna wyrażała chęć pełnej kontroli nad filmem o sobie — zarówno na etapie pisania scenariusza, jak i reżyserii. Problem w tym, że filmy, jakie Madonna sama wyreżyserowała, nigdy nie cieszyły się uznaniem. Mimo to Universal w 2020 roku zgodził się na współpracę przy projekcie zatytułowanym roboczo Who’s That Girl, nawiązującym do filmu i przeboju z lat 80. W prace nad scenariuszem zaangażowano Diablo Cody (Juno), która jednak ostatecznie zrezygnowała. Jej miejsce zajęła Erin Cressida Wilson, a ostateczna wersja miała powstać pod okiem samej Madonny.