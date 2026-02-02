Zaloguj się lub Zarejestruj

Bandai Namco odkrywa karty. Trzeci sezon Tekkena 8 przynosi nowe postacie

Patrycja Pietrowska
2026/02/02 15:00
Tekken 8 wchodzi w trzeci sezon.

Tekken 8 doczeka się trzeciego sezonu zawartości, który oficjalnie zapowiedziało Bandai Namco. W ramach trzeciego sezonu do gry trafią cztery postacie DLC, w tym dobrze znani fanom wojownicy. Kunimitsu ma zadebiutować pod koniec wiosny, Bob pojawi się latem, a Roger Jr. jesienią. Czwarty bohater, zaplanowany na zimę, pozostaje na razie tajemnicą, podobnie jak jego styl walki. Wraz z ostatnią postacią gracze otrzymają również nową arenę.

Tekken 8 wraca z trzecim sezonem. Kunimitsu, Bob i Roger Jr. wchodzą do gry

Posiadacze przepustki Season 3 Pass będą mogli liczyć na pięciodniowy, wcześniejszy dostęp do każdej z postaci. W zestawie znajdzie się także Aurora Outfit Pack, oferujący nowe stroje dla Jina Kazamy, Lili oraz Pandy. Sprzedaż przepustki ma ruszyć 9 lutego. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ twórcy zapowiedzieli także kampanię z okazji drugiej rocznicy gry, która wystartuje w najbliższych dniach.

W połowie marca planowany jest reset rankingów oraz kolejne korekty balansu, które mają poprawić ogólne wrażenia z rozgrywki. Zmiany te są szczególnie istotne w kontekście burzliwej historii Tekkena 8 po premierze. Choć gra zadebiutowała w styczniu 2024 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC i zebrała bardzo wysokie oceny od recenzentów, jej wizerunek w oczach części społeczności szybko ucierpiał przez dodanie Tekken Fight Pass.

GramTV przedstawia:

W ostatnich miesiącach zespół deweloperski próbował korygować obrany kurs, jednak na Steamie gra wciąż posiada ocenę „mieszaną”, a jedynie 56% użytkowników poleca ten tytuł. Przypominamy, że Tekken 8 zadebiutował 26 stycznia 2024 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

