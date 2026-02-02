Bandai Namco odkrywa karty. Trzeci sezon Tekkena 8 przynosi nowe postacie

Tekken 8 doczeka się trzeciego sezonu zawartości, który oficjalnie zapowiedziało Bandai Namco. W ramach trzeciego sezonu do gry trafią cztery postacie DLC, w tym dobrze znani fanom wojownicy. Kunimitsu ma zadebiutować pod koniec wiosny, Bob pojawi się latem, a Roger Jr. jesienią. Czwarty bohater, zaplanowany na zimę, pozostaje na razie tajemnicą, podobnie jak jego styl walki. Wraz z ostatnią postacią gracze otrzymają również nową arenę.

Tekken 8 wraca z trzecim sezonem. Kunimitsu, Bob i Roger Jr. wchodzą do gry

Posiadacze przepustki Season 3 Pass będą mogli liczyć na pięciodniowy, wcześniejszy dostęp do każdej z postaci. W zestawie znajdzie się także Aurora Outfit Pack, oferujący nowe stroje dla Jina Kazamy, Lili oraz Pandy. Sprzedaż przepustki ma ruszyć 9 lutego. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ twórcy zapowiedzieli także kampanię z okazji drugiej rocznicy gry, która wystartuje w najbliższych dniach.