Zapiszcie tę datę. Zapowiedziano obszerny pokaz gry Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 z pokazem rozgrywki w styczniu. Gameplay zostanie ujawniony podczas Xbox Developer_Direct.

Microsoft potwierdził, że Forza Horizon 6 doczeka się pierwszego pełnoprawnego pokazu rozgrywki jeszcze w styczniu. Gra zostanie zaprezentowana podczas transmisji Xbox Developer_Direct, która odbędzie się za kilkanaście dni. Mamy zobaczyć nowe mechaniki, zawartość, a także przede wszystkim – gameplay. Forza Horizon 6 z oficjalną prezentacją Podczas wydarzenia Xbox Developer_Direct, studio Playground Games zapowiada “deep dive” w najnowszą odsłonę serii, obejmujący pierwsze materiały gameplayowe oraz ujawnienie nowych funkcji. Twórcy mają pokazać, jak Japonia ożywa w otwartym świecie Forzy Horizon 6.

Forza Horizon 6 była oficjalnie zapowiedziana we wrześniu ubiegłego roku podczas Tokyo Games Show, gdzie potwierdzono, że akcja gry zostanie osadzona w Japonii, jednej z najbardziej wyczekiwanych lokacji w historii serii. Od czasu pierwszego zwiastuna nie udostępniono jednak zbyt wielu nowych szczegółów ani fragmentów rozgrywki, co zmieni się właśnie podczas styczniowego Xbox Developer_Direct. Forza Horizon 6 będzie jedną z trzech gier prezentowanych na wydarzeniu, obok Fable (również tworzonego przez Playground Games) oraz Beast of Reincarnation. Do pokazu pozostały zaledwie dwa tygodnie.

GramTV przedstawia:

Wcześniej Don Arceta, czyli reżyser artystyczny gry, w rozmowie z serwisem GamesRadar zapowiedział, że Forza Horizon 6 zaoferuje największą mapę w historii serii. Gracze nie będą mogli również narzekać na nudę, dzięki licznym aktywnościom. Potwierdzono również, że w grze pojawi się Tokio. W komunikacie tym potwierdzono, że w grze powrócą zmienne pory roku. Zasugerowano również, że gracze mogą spodziewać się szerokiej selekcji dostępnych samochodów. Niewykluczone, że podczas nadchodzącej transmisji poznamy także dokładną datę premiery. Forza Horizon 6, będąca pierwszą nową odsłoną serii od ponad pięciu lat, obecnie posiada okno wydawnicze na 2026 rok na PC oraz Xbox Series X/S. Wersja na PlayStation 5 ma trafić na rynek w późniejszym terminie. Xbox Developer_Direct odbędzie się 22 stycznia o godzinie 19:00 czasu polskiego.