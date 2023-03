Zapierający dech w piersiach materiał z Senua’s Saga: Hellblade 2

Podczas prezentacji State of Unreal, ekipa Ninja Theory zaprezentowała nowy materiał z gry Senua's Saga: Hellblade 2. Wideo skupia się na pokazaniu możliwości technologii Metahuman i Unreal Engine. Osiągi zaprezentowano na przykładzie animacji twarzy, co robi piorunujące wrażenie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Animacje twarzy w Senua's Saga: Hellblade 2

Senua's Saga: Hellblade 2 zapowiada się zjawiskowo pod względem oprawy, co mogliśmy podziwiać już na pierwszym trailerze. Przypomnijmy, że deweloperzy z Ninja Theory zapowiedzieli całą serię dzienników deweloperskich, z pomocą których zaprezentują, jak przebiegały prace nad produkcją. Niestety, ciągle nie poznaliśmy chociażby przybliżonej daty premiery gry.



Przypomnijmy, że Senua's Saga: Hellblade 2 zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że produkcja Ninja Theory w dniu swojego debiutu trafi także do usługi Xbox i PC Game Pass. Zgodnie z zapowiedziami twórców kontynuacja ma zaoferować znacznie bardziej rozbudowany system walki i sporo udoskonaleń względem pierwszej odsłony.