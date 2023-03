Hellblade 2: Senua’s Saga z nową serią wideo. Twórcy wyczerpująco opowiadają o grze

Jeśli graliście w Hellblade: Senua's Sacrifice, to z pewnością musicie czekać na kontynuację. Hellblade 2: Senua’s Saga jest wyczekiwane przez wszystkich graczy, którzy mieli okazję poznać losy celtyckiej wojowniczki Senuy. Twórcy z Ninja Theory zapowiedzieli serię wideo, na których opowiedzą o procesie powstawania gry. Pierwszą część zatytułowano Islandia, bo właśnie słynnymi krajobrazami wyspy inspirowali się deweloperzy.

Hellblade 2: Senua’s Saga – dziennik deweloperski

Jeśli lubicie zakulisowe materiały, to z wideo zaprezentowanego przez Ninja Theory dowiecie się naprawdę sporo. Gracze pokochali Hellblade: Senua's Sacrifice za unikalny klimaty, a wszystko wskazuje na to, że kontynuacja będzie prezentować się jeszcze lepiej.



Niestety, ciągle nie znamy daty premiery Hellblade 2: Senua’s Saga, ale jeśli twórcy dzielą się materiałami promocyjnymi, to niewykluczone, że wkrótce doczekamy się zapowiedzi.



Przypomnijmy, że Hellblade 2: Senua’s Saga zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że produkcja Ninja Theory w dniu swojego debiutu trafi także do usługi Xbox i PC Game Pass. Zgodnie z zapowiedziami twórców kontynuacja ma zaoferować znacznie bardziej rozbudowany system walki, a także zachwycić graczy oprawą wizualną.