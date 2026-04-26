Zamachowiec spod Białego Domu tworzył gry. Jedną wydał nawet na Steamie

Jej sprawca został ujęty. I okazało się, iż poza byciem zamachowcem, jest on też związany ze światem game devu.
Zamachowiec z Waszyngtonu… wydał grę na Steamie
Do całej sytuacji doszło podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu w Waszyngtonie, w której udział brali akredytowani przedstawiciele mediów. Podczas wydarzenia padły strzały, w następstwie czego obecni na sali Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, oraz jego zastępca, JD Vance, zostali ewakuowani przez agentów secret service. Ostatecznie na miejscu nikt nie zginął, chociaż jeden z ochroniarzy został postrzelony z bliskiej odległości – życie uratowała mu kamizelka kuloodporna. Sam domniemany zamachowiec został natomiast ujęty. Miałby nim być 31-letni Cole Tomas Allen, nauczyciel z Kalifornii.