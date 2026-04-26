Zaloguj się lub Zarejestruj

Zamachowiec spod Białego Domu tworzył gry. Jedną wydał nawet na Steamie

Maciej Petryszyn
2026/04/26 21:30
1
0

Ostatnio w Stanach Zjednoczonych jest bardzo gorąco. Gorąco na tyle, że podczas jednego z wydarzeń przy Białym Domu doszło do strzelaniny.

Jej sprawca został ujęty. I okazało się, iż poza byciem zamachowcem, jest on też związany ze światem game devu.

Donald Trump
Zamachowiec z Waszyngtonu… wydał grę na Steamie

Do całej sytuacji doszło podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu w Waszyngtonie, w której udział brali akredytowani przedstawiciele mediów. Podczas wydarzenia padły strzały, w następstwie czego obecni na sali Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, oraz jego zastępca, JD Vance, zostali ewakuowani przez agentów secret service. Ostatecznie na miejscu nikt nie zginął, chociaż jeden z ochroniarzy został postrzelony z bliskiej odległości – życie uratowała mu kamizelka kuloodporna. Sam domniemany zamachowiec został natomiast ujęty. Miałby nim być 31-letni Cole Tomas Allen, nauczyciel z Kalifornii.

GramTV przedstawia:

Okazuje się jednak, że nauczanie nie było jedynym zajęciem Allena. On sam określał siebie na swoim profilu w serwisie LinkedIn jako “z wykształcenia inżynier mechanik i informatyk, z doświadczenia niezależny twórca gier, z powołania nauczyciel”. Jeżeli zaś chodzi o to tworzenie gier, to Amerykanin zdążył nawet wydać jedną produkcję na Steamie. Mowa tutaj o Bohrdom, które platformie Valve ukazało się 20 grudnia 2018 roku. Tytuł ten to asymetryczna, oparta na fizyce 2D gra zręcznościowa, będąca hybrydą bullet-hell i wyścigów, w której gracze wcielają się albo w uciekające z atomu elektrony, albo w jądro starające się je zatrzymać za pomocą manipulacji siłami chemicznymi. Sama produkcja nie przyjęła się jednak najlepiej – ze 126 recenzji tylko 55% ma charakter pozytywny, co przekłada się na ocenę “mieszana”.

Co ciekawe, Allen na wspomnianym LinkedInie pisał też, że pracuje nad drugą grą pod tytułem First Law. Miała to być strzelanka z widokiem z góry z elementami RPG, oparta na realistycznej, opartej na fizyce 2D walce w kosmosie. Niemniej w świetle ostatnich wydarzeń trudno zakładać, by produkcja ta miała specjalnie szybko się ukazać – o ile w ogóle. Sam Allen ma obecnie raczej nieco większe problemy.

Źródło:https://kotaku.com/white-house-correspondents-dinner-shooter-indie-games-developer-2000690697

Tagi:

News
USA
Donald Trump
strzelanina
Stany Zjednoczone
Biały Dom
Waszyngton
Cole Tomas Allen
Bohrdom
Cole Allen
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 22:36

No to siup - teraz Pomarańczowy ma pretekst, aby mocniej rąbać po gierkach, bo pasuje do narracji i problemu :)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112