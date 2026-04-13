Zaledwie rok po anulowaniu tego kultowego science fiction fani otrzymują alternatywne zakończenie

Jakub Piwoński
2026/04/13 13:30
Nowe zakończenie ma być o wiele bardziej optymistyczne.

Jak pisaliśmy wcześniej, serial science fiction Resident Alien został anulowany w 2025 roku po czterech sezonach, pozostawiając fanów z zamkniętą, ale wciąż rozwijalną historią. Teraz, rok później, produkcja niespodziewanie wraca – choć w zupełnie innej formie.

Resident Alien wraca w formie komiksu

Przypomnijmy, że serial Resident Alien opowiada o kosmicie, który rozbija się na Ziemi i podszywa pod lekarza w małym miasteczku, jednocześnie realizując swoją pierwotną misję zniszczenia ludzkości. Z czasem zaczyna jednak rozumieć ludzi i kwestionować swoje zadanie, co prowadzi do wielu absurdalnych, ale też zaskakująco emocjonalnych sytuacji.

Okazuje się, że seria Resident Alien doczeka się alternatywnego zakończenia w komiksie. Za projekt odpowiada Dark Horse Comics, które już wcześniej rozwijało tę markę. Nowa historia zatytułowana Resident Alien: One More for the Road trafi do sprzedaży na rynku zagranicznym 15 kwietnia.

Za scenariusz ponownie odpowiada Peter Hogan, a za warstwę graficzną Steve Parkhouse – twórcy oryginalnej serii komiksowej, na której bazował serial. Tym razem przygotowali oni jednorazową opowieść, która ma domknąć historię i jednocześnie pokazać jej alternatywną wersję.

Fabuła komiksu skupi się na dalszych losach bohaterów po wydarzeniach z finału serialu. Z oficjalnego opisu wynika, że Ziemia może dołączyć do tzw. „Circle of Worlds”, a losy ludzkości potoczą się w innym kierunku niż w telewizyjnej wersji. Jednocześnie główny bohater – kosmita Harry – stanie przed decyzją, która może całkowicie zmienić jego przyszłość.

Warto przypomnieć, że finał serialu pokazywał dość jednoznaczne zakończenie. Harry opuszczał Ziemię, by rozpocząć nowe życie z ukochaną, a jego miejsce zajmował inny przedstawiciel jego rasy – z misją zniszczenia ludzkości. Nowa historia ma jednak zaproponować mniej pesymistyczny scenariusz.

To ciekawy przypadek powrotu anulowanej produkcji – zamiast kolejnego sezonu fani otrzymają komiksowe rozwinięcie i alternatywne zakończenie. Choć nie jest to pełnoprawna kontynuacja, dla wielu widzów może to być satysfakcjonujące domknięcie historii. Nawet jeśli woleliby, by serial wciąż trwał.

Źródło:https://comicbook.com/comics/news/1-year-after-show-cancellation-cult-classic-sci-fi-series-gets-alternate-ending/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




