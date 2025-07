Jeden z ciekawszych seriali science fiction został właśnie skasowany. Zakończył się po 4. sezonie

Znacie? Oglądacie? Lubicie? No to czas się pożegnać.

Resident Alien – jeden z bardziej nietypowych i lubianych seriali science fiction ostatnich lat właśnie zakończył swój ekranowy żywot. Produkcja z Alanem Tudykiem w roli głównej dobiegnie końca wraz z emisją finałowego odcinka czwartego sezonu, zaplanowanego na 8 sierpnia. Stacja Syfy, która emitowała serial, potwierdziła decyzję o skasowaniu tytułu.

Resident Alien został skasowany po czterech sezonach

Twórca serialu, Chris Sheridan, zdradził, że od początku prac nad nową serią liczył się z tym, że może być to ostatni rozdział przygód kosmity w przebraniu lekarza. – „Kreatywnie rzecz biorąc, to było ekscytujące – wiedziałem, że możemy spokojnie doprowadzić wiele wątków do końca” – przyznał. – „Jestem niesamowicie dumny z tego, jak dobry jest czwarty sezon i jak mocny finał udało się stworzyć. To prawdopodobnie mój ulubiony odcinek całego serialu.”