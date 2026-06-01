16 lat temu Marvel i DC zrobiły to samo - w tym samym roku wskrzesiły swoich największych bohaterów

Batman i Kapitan Ameryka zniknęli ze swoich uniwersów na kilka lat. Gdy wrócili, wielu fanów zauważyło zaskakujące podobieństwa między obiema historiami.

Marvel i DC od dekad rywalizują ze sobą o uwagę fanów komiksów. Oba wydawnictwa często podążają własnymi ścieżkami, ale od czasu do czasu dochodzi do zadziwiających zbiegów okoliczności. Jednym z najciekawszych był rok 2010, gdy niemal jednocześnie powrócili dwaj najważniejsi bohaterowie obu uniwersów – Batman i Kapitan Ameryka. 16 lat temu Marvel i DC wskrzesiły swoich największych bohaterów W tamtym czasie wielu czytelników zdążyło już przyzwyczaić się do ich nieobecności. Steve Rogers zginął w 2007 roku po wydarzeniach znanych z Wojny domowej, a jego miejsce zajął Bucky Barnes. Z kolei Bruce Wayne zniknął po wydarzeniach z Kryzysu ostatecznego, a nowym Batmanem został Dick Grayson, czyli pierwszy Robin.

Co ciekawe, obie zmiany spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem fanów. Historie z Buckym jako Kapitanem Ameryką oraz duetem Dick Grayson i Damian Wayne w rolach Batmana i Robina należą dziś do najlepiej wspominanych komiksów tamtego okresu. Nie brakowało nawet głosów, że wydawnictwa powinny pozostawić nowych bohaterów na stałe. Ostatecznie stało się inaczej. W 2010 roku Marvel zakończył historię Kapitan Ameryka: Odrodzenie, w której ujawniono, że Steve Rogers w rzeczywistości nie zginął, lecz został uwięziony w strumieniu czasu przez Czerwoną Czaszkę. W tym samym roku DC opublikowało Powrót Bruce'a Wayne'a, opowieść pokazującą, jak Batman podróżuje przez różne epoki historyczne, próbując wrócić do swoich czasów.

To właśnie tutaj pojawia się najciekawszy element całej historii. Oba komiksy wykorzystywały motyw podróży w czasie i skupiały się na bohaterach próbujących odnaleźć drogę do współczesności. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywali również ich sojusznicy i najbliżsi współpracownicy. Co więcej, nie wygląda na to, by jedno wydawnictwo kopiowało drugie. Historie były przygotowywane przez zupełnie różnych scenarzystów i planowane z dużym wyprzedzeniem. Wszystko wskazuje więc na zwykły zbieg okoliczności. Powrót obu bohaterów miał również biznesowe uzasadnienie. Marvel przygotowywał się do premiery filmu Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie i trudno było wyobrazić sobie sytuację, w której nowi czytelnicy trafialiby do komiksów pozbawionych Steve'a Rogersa. Z kolei DC od dwóch lat budowało tajemnicę wokół losów Bruce'a Wayne'a i nadszedł moment, by wreszcie ją rozwiązać. Dziś, z perspektywy czasu, rok 2010 pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych momentów w historii amerykańskich komiksów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










