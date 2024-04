Zagrajcie w Manor Lords w VR. Ten mod włącza obsługę gogli VR

Jak wiadomo Manor Lords to gra strategiczna z akcją osadzoną w średniowieczu, oferująca możliwość budowy i rozwoju miast, bitwy taktyczne na dużą skalę oraz złożone symulacje ekonomiczne i społeczne. Kiedy trafiła we wczesnym dostępie na Steam, momentalnie stała się ogromnym hitem tej platformy. Jeśli dodamy do tego możliwość „wejścia” w ten niesamowity świat, dostępną za pośrednictwem modu umożliwiającego obsługę VR, może być naprawdę rewelacyjnie.

Manor Lords – rozgrywka w VR już możliwa

W tej chwili można jedynie oglądać świat gry w VR, ale modderzy z pewnością dodadzą wkrótce obsługę kontrolerów ruchu i wtedy gra poszybuje na zupełnie nowy poziom. To będzie jak Raport mniejszości w średniowieczu.