Ważna mechanika w Manor Lords doczeka się zmian. Twórca spytał graczy o opinię

Pojawiły się wątpliwości co do mechaniki podaży i popytu towarów.

Manor Lords zaliczyło niezwykle udany debiut – polski RTS sprzedaje się świetnie i przyciąga do siebie masę graczy. Krótko po premierze wydawca podziękował fanom, zapewniając, że nie trzeba śpieszyć się z zakupem gry w promocyjnej cenie, bowiem obniżki będą oferowane częściej. Solowy twórca postanowił w międzyczasie zapytać graczy o to, co sądzą o mechanice handlu, która może być obecnie zbyt problematyczna.