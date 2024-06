Za darmo to uczciwa cena. Darmowe gry w czerwcu na PC

Rozpoczyna się lato, a to oznacza słoneczne, ciepłe dni, które niekoniecznie każdy lubi spędzać na świeżym powietrzu. Tym bardziej gdy w swoim pokoju gracza zapewnił sobie jakąś formę klimatyzację, dzięki której nawet wysoka temperatura komputera czy konsoli podczas odpalania najbardziej wymagającej graficznie gry, w żaden sposób nie przeszkadza. W czerwcu rozpoczyna się także sezon ogórkowy, więc będzie to dobra okazja, aby sięgnąć po darmowe tytuły, zarówno te premierowe, które wyjdą w modelu free-to-play, jak również oferowane w prezencie produkcje w Epic Games Store, Steam, czy GOG, których w tym miesiącu również nie zabraknie. Swój czas będzie można poświęcić także na ogrywanie nowości w usługach abonamentowych, takich jak Xbox Game Pass, Amazon Prime Gaming, czy Humble Choice. Sami sprawdźcie, co na ten miesiąc przyszykowali dla nas deweloperzy i sklepy z cyfrowymi grami. Zachęcamy do częstego zaglądania do tego aktualizowanego artykułu, aby być na bieżąco z każdą promocją.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Chivalry 2: od 30 maja do 6 czerwca (Epic Games Store)

Tell Me Why: od 31 maja do 1 lipca (Steam)

Tajemnicza gra: od 6 czerwca do 13 czerwca (Epic Games Store)

Oferty stałe