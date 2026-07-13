Freddy Krueger znów zacznie nawiedzać w snach. Powstaje nowy Koszmar z ulicy Wiązów

Paramount Pictures potwierdził nową odsłonę serii popularnych horrorów.

Freddy Krueger ponownie spróbuje pozbawić widzów spokojnego snu. Paramount Pictures przejęło prawa do przygotowania nowego filmu rozgrywającego się w świecie zapoczątkowanym przez Wesa Cravena w 1984 roku. Koszmar z ulicy Wiązów – powstaje nowa odsłona serii Paramount Pictures zawarło umowę dotyczącą amerykańskich praw do oryginalnego scenariusza filmu Koszmar z ulicy Wiązów. Wytwórnia zamierza wykorzystać tekst napisany przez Wesa Cravena jako podstawę nowej pełnometrażowej produkcji. Projekt powstanie w ramach Paramount Primal, nowego oddziału specjalizującego się w kinie gatunkowym.

Za Paramount Primal odpowiadają J.D. Lifshitz i Raphael Margules, producenci mający w dorobku między innymi Barbarzyńców oraz Friendship. Ich nowa marka ma współpracować zarówno z początkującymi twórcami, jak i uznanymi filmowcami. W planach znajduje się realizowanie rozsądnie wycenionych produkcji z takich gatunków jak horror, komedia, kino akcji oraz bardziej przyziemne science fiction. Amerykańskie prawa zostały udostępnione Paramount przez spadkobierców Wesa Cravena. W skład tej grupy wchodzą wdowa po reżyserze Iya Labunka oraz jego syn Jonathan Craven. Oboje zostali producentami nowej odsłony serii. W pracach uczestniczy również Marc Toberoff, prawnik i producent specjalizujący się w prawie autorskim. J.D. Lifshitz i Raphael Margules obejmą funkcje producentów wykonawczych. Iya Labunka podkreśliła, że nowe widowisko ma przedstawić świat Koszmaru z ulicy Wiązów kolejnemu pokoleniu odbiorców: Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania świata Koszmaru z ulicy Wiązów Wesa Cravena nowemu i w pełni zaangażowanemu pokoleniu fanów. Wiemy, że Wes byłby zachwycony, widząc, jak horror zajmuje wreszcie należne mu miejsce w kanonie kultury. Nie możemy się doczekać chwili, gdy wszyscy zasiądziemy razem w ciemnej sali kinowej, przy dzisiejszym odpowiedniku ogniska, i zobaczymy, jak rozpoczyna się kolejny rozdział historii Koszmaru.

GramTV przedstawia:

Entuzjazmu nie ukrywają także przedstawiciele Paramount Primal. Lifshitz i Margules przyznali, że twórczość Cravena towarzyszyła im przez większą część życia. Nie pamiętamy czasów, w których nie bylibyśmy fanami Wesa Cravena. Fakt, że Iya i Jonathan obdarzyli nas zaufaniem i pozwolili nam pomóc we wprowadzeniu nowej historii do tego świata, jest zaszczytem, którego nie sposób wyrazić słowami. Nie możemy się doczekać współpracy z nimi nad przerażającym koszmarem dla widzów na całym świecie oraz powitania Freddy’ego w domu. Szczegóły dotyczące fabuły nie zostały ujawnione. Projekt opisano jedynie jako produkcję osadzoną w świecie Koszmaru z ulicy Wiązów i opartą na oryginalnym scenariuszu. Obecnie nie wiadomo więc, czy film będzie bezpośrednio powiązany z wcześniejszymi częściami, czy zaproponuje całkowicie nowe spojrzenie na historię Freddy’ego Kruegera. Bohater serii był mordercą dzieci, którego rodzice jego ofiar spalili żywcem. Po latach powrócił, aby atakować nastolatków w ich snach. Jego znakami rozpoznawczymi stały się poparzona twarz, kapelusz, czerwono zielony sweter oraz rękawica wyposażona w ostrza. Oryginalny film z 1984 roku wyprodukowało New Line Cinema. Sukces produkcji pozwolił wówczas niezależnej firmie znacząco rozwinąć działalność, dzięki czemu studio zaczęto określać mianem domu zbudowanego przez Freddy’ego. Pierwszy Koszmar z ulicy Wiązów doczekał się siedmiu kontynuacji oraz rebootu z 2010 roku. Marka została również rozwinięta za pomocą serialu telewizyjnego i komiksów. New Line Cinema, a następnie Warner Bros., przez lata kontrolowało prawa do serii. Amerykańskie przepisy pozwalają jednak autorom odzyskiwać prawa do swoich dzieł po 35 latach od ich publikacji. Spadkobiercy Cravena skorzystali z tej możliwości w 2019 roku, korzystając z pomocy Marca Toberoffa. Prawnik uczestniczył także w odzyskaniu praw do oryginalnego scenariusza Piątku trzynastego przez Victora Millera.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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