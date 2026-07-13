Miał być serial, ale będzie film. Najbardziej oczekiwany nowy bohater w MCU otrzyma kinową produkcję

Fani od dawna czekają na ekranowy debiut tego bohatera w MCU.

Marvel Studios nie rezygnuje z planów wprowadzenia Novy do swojego uniwersum. Co ciekawe, studio nie pracuje nad serialem poświęconym temu bohaterowi, o którym mówi się od kilku lat, ale nad kinowym filmem. Za nową wersję projektu ma odpowiadać Michael Waldron, scenarzysta związany wcześniej między innymi z serialem Loki oraz filmem Doktor Strange w multiwersum obłędu. Nova – twórca Lokiego i drugiej części Doktora Strange’a pracuje nad filmem o kultowym bohaterze Marvela Według najnowszych informacji Michael Waldron pracuje nad pełnometrażowym filmem poświęconym postaci Novy. Projekt znajduje się obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju, dlatego nie otrzymał jeszcze oficjalnego terminu rozpoczęcia zdjęć ani daty premiery.

Waldron ma przygotować scenariusz produkcji, a w przypadku uzyskania przez film zgody na realizację może również objąć stanowisko reżysera. Marvel Studios oraz przedstawiciele twórcy nie skomentowali dotychczas tych doniesień. Marvel rozważał wcześniej stworzenie serialu o Novie. Scenariusz telewizyjnej produkcji przygotowywał Sabir Pirzada, jednak w 2025 roku projekt został odłożony na półkę. Temat powrócił po ujawnieniu dokumentu Amerykańskiej Gildii Scenarzystów należącego do Michaela Waldrona, w którym Nova została wymieniona jako jedna z jego prac.

GramTV przedstawia:

Według dostępnych informacji Waldron otrzymał zadanie przygotowania nowej koncepcji. Tym razem historia ma zostać opracowana jako film kinowy, a nie serial przeznaczony dla platformy Disney+. Nova zadebiutował w komiksach Marvela w 1976 roku. Bohater jest związany z Nova Corps, czyli międzygalaktyczną formacją odpowiedzialną za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa w kosmosie. Dzięki otrzymanej mocy zyskał między innymi ponadprzeciętną siłę, zdolność latania oraz zwiększoną odporność na obrażenia. Postać nie była dotychczas bezpośrednio związana z najważniejszymi bohaterami Kinowego Uniwersum Marvela, jednak w komiksach wielokrotnie mierzyła się ze Skrullami. Rasa ta odegrała istotną rolę między innymi w filmie Kapitan Marvel oraz serialu Tajna inwazja. Michael Waldron od kilku lat pozostaje blisko związany z Disneyem i Marvelem. Oprócz napisania scenariusza do filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu pełnił funkcję głównego scenarzysty i producenta serialu Loki. Obecnie pracuje również jako współscenarzysta filmu Avengers: Doomsday.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.