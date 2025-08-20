Zack Snyder po klapie Rebel Moon rusza z nowym filmem – tym razem bez Netflixa

Po chłodno przyjętych dwóch częściach Rebel Moon Zack Snyder nie zwalnia tempa. Reżyser, który wcześniej sugerował chęć pracy nad trzecim filmem z tej serii, zmienia kierunek i wraca do projektu rozwijanego od ponad dekady. Wcześniej informowaliśmy o pracach przy filmie o UFC, ale najwyraźniej to także nie będzie następny film twórcy 300.

Zack Snyder kończy współprace z Netflix?

Jego nowym filmem będzie Ostatnie zdjęcie, którego produkcja rusza w tym miesiącu w Kolumbii. W obsadzie znaleźli się Stuart Martin i Fra Fee, znani z Rebel Moon. Co ciekawe, w 2016 roku w projekcie przewidywano udział Christiana Bale’a i Seana Penna. Muzykę skomponował Hans Zimmer, a scenariusz napisał Kurt Johnstad (300). Lista płac jest zatem ciekawa.