Następny film Zacka Snydera rozegra się w oktagonie UFC. Aktor z Gwiezdnych wojen z propozycją roli

Zack Snyder, reżyser znany z wielkich widowisk takich jak Rebel Moon, czy 300, tym razem planuje zaskoczyć swoich fanów nowym projektem, który będzie przeciwieństwem tego, do czego twórca nas przyzwyczaił. W rozmowie z Reel Blend w lipcu Snyder zdradził, że jego następny film będzie znacznie mniejszy i pozbawiony efektów wizualnych. Jak sam powiedział: „Czy mogę po prostu zrobić film bez efektów wizualnych przez jakieś pięć minut?”. Najwyraźniej tak, choć zapowiada się, że następny film reżysery nie będzie skromnym dramatem.

Zack Snyder wchodzi do oktagonu z Adamem Driverem?

Według najnowszych doniesień, Snyder planuje osadzić akcję swojego nowego filmu w świecie UFC (najwyższej rangi federacji zrzeszającej wojowników MMA). Scenariusz współtworzy z nim Zach Baylin, scenarzysta „King Richard”. Co zaskakujące, projekt nie powstaje dla platformy Netflix, z którą reżyser współpracował przy Rebel Moon, lecz ma trafić bezpośrednio do kin. Co więcej, w produkcję filmu będzie bezpośrednio zaangażowana organizacja UFC, a jej prezes, Dana White, ma odegrać kluczową rolę w tworzeniu autentycznej atmosfery świata sportów walki.