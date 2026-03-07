Biały Dom znów wykorzystuje popkulturę w propagandzie. Tym razem sięgnięto po Star Wars i wiele innych hitów

Niedawno w podobny sposób użyto Call of Duty. Teraz w rządowym wideo pojawiły się sceny z filmów i seriali.

Kilka dni temu pisaliśmy o kontrowersjach związanych z wykorzystaniem Call of Duty w materiałach propagandowych publikowanych przez Biały Dom. Okazuje się jednak, że to nie koniec podobnych działań. Najnowszy materiał opublikowany przez administrację Donald Trump wykorzystuje fragmenty znanych filmów i seriali, aby zilustrować działania militarne Stanów Zjednoczonych. Wymowa tego materiału jest jasna – ma on zachęcić do działań wojennych.

Biały Dom wykorzystuje popkulturę do propagandy wojennej

Materiał składa się z nagrań z dronów dokumentujących uderzenia, które zestawiono z fragmentami popularnych produkcji filmowych i serialowych. Wśród wykorzystanych scen pojawiają się m.in. Bryan Cranston jako Walter White z Breaking Bad oraz Adam Driver w roli Kylo Rena z serii Star Wars, Mel Gibson z Braveheart, Tom Cruise w Raporcie mniejszości i Jaja w tropikach, Keanu Reeves z Johna Wicka, ale także Deadpool, Transformers i wiele innych odniesień. Wideo opatrzono hasłem „JUSTICE THE AMERICAN WAY” (Sprawiedliwość po amerykańsku).