Biały Dom znów wykorzystuje popkulturę w propagandzie. Tym razem sięgnięto po Star Wars i wiele innych hitów

Jakub Piwoński
2026/03/07 10:45
Niedawno w podobny sposób użyto Call of Duty. Teraz w rządowym wideo pojawiły się sceny z filmów i seriali.

Kilka dni temu pisaliśmy o kontrowersjach związanych z wykorzystaniem Call of Duty w materiałach propagandowych publikowanych przez Biały Dom. Okazuje się jednak, że to nie koniec podobnych działań. Najnowszy materiał opublikowany przez administrację Donald Trump wykorzystuje fragmenty znanych filmów i seriali, aby zilustrować działania militarne Stanów Zjednoczonych. Wymowa tego materiału jest jasna – ma on zachęcić do działań wojennych.

Biały Dom wykorzystuje popkulturę do propagandy wojennej

Materiał składa się z nagrań z dronów dokumentujących uderzenia, które zestawiono z fragmentami popularnych produkcji filmowych i serialowych. Wśród wykorzystanych scen pojawiają się m.in. Bryan Cranston jako Walter White z Breaking Bad oraz Adam Driver w roli Kylo Rena z serii Star Wars, Mel Gibson z Braveheart, Tom Cruise w Raporcie mniejszości i Jaja w tropikach, Keanu Reeves z Johna Wicka, ale także Deadpool, Transformers i wiele innych odniesień. Wideo opatrzono hasłem „JUSTICE THE AMERICAN WAY” (Sprawiedliwość po amerykańsku).

Publikacja szybko wywołała reakcję części twórców związanych z wykorzystanymi materiałami. Ben Stiller, reżyser i gwiazda filmu Jaja w tropikach, skrytykował użycie fragmentów swojej produkcji w propagandowym wideo. Aktor napisał w serwisie X, że Biały Dom nie otrzymał zgody na wykorzystanie materiałów z filmu i zaapelował o ich usunięcie. Podkreślił również, że twórcy nie chcą być częścią „machiny propagandowej”, dodając przy tym, że wojna nie jest filmem.

To nie pierwszy raz, gdy administracja USA spotyka się z krytyką za podobne działania. Niedawno piosenkarka Kesha protestowała przeciwko użyciu jej utworu w materiale militarnym publikowanym w mediach społecznościowych. Wszystko to dzieje się w czasie rosnącego napięcia wokół konfliktu z Iranem. Według zapowiedzi Donalda Trumpa potencjalne działania militarne mogą potrwać nawet kilka tygodni, a administracja zapowiada podjęcie wszelkich kroków, które uzna za konieczne.

Źródło:https://deadline.com/2026/03/white-house-walter-white-dark-side-propaganda-iran-strikes-1236745700/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:46

Ta, im to wolno. A ciekawe, jak im by się ciśnienie podniosło, jakby np: wykorzystano ten pomarańczowy ryj do promowania prezerwatyw :D




