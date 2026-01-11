Zaloguj się lub Zarejestruj

Zabawki, które miały bawić, znów zabijają. Poppy Playtime 5 z datą premiery

Jakub Piwoński
2026/01/11 16:30
Co ciekawe, powstaje też filmowa adaptacja. Marka się więc rozwija.

Mob Entertainment wreszcie odkryło karty dotyczące kolejnej odsłony swojego hitu. Poppy Playtime: Chapter 5, o którym pisaliśmy wcześniej z racji udostępnienia pierwszego zwiastuna, otrzymał oficjalny podtytuł Broken Things oraz datę premiery na PC. Nowy rozdział zadebiutuje 18 lutego 2026 roku, choć gracze konsolowi będą musieli uzbroić się w cierpliwość – ich wersja ma trafić na rynek dopiero w „nadchodzących miesiącach”.

Poppy Playtime: Chapter 5 z datą premiery

Zapowiedzi towarzyszy nowy, niepokojący zwiastun, który po raz kolejny zagląda w mroczne wnętrza laboratorium Playtime Co. Twórcy pokazali w nim potężnego Eksperymenta 1006, znanego jako Prototyp – istotę czającą się w ruinach fabryki i będącą uosobieniem wszystkiego, co poszło nie tak w jej przeszłości.

W Broken Things gracze zmierzą się z tajemniczym władcą marionetek stojącym za serią przerażających wydarzeń. Rozgrywka ponownie połączy eksplorację, zagadki i elementy survival horroru. Nowy rozdział wprowadzi nieznaną dotąd część fabryki, kolejnych wynaturzonych mieszkańców, śmiercionośne pułapki środowiskowe oraz nowe funkcje GrabPacka, które pomogą – lub utrudnią – przetrwanie.

Na kontynuację fani czekają długo. Czwarty rozdział zadebiutował na PC w styczniu ubiegłego roku, a na konsolach kilka miesięcy później. Marka Poppy Playtime wciąż się jednak rozwija – w 2024 roku studio ogłosiło również prace nad filmową adaptacją we współpracy z Legendary Entertainment. Wszystko wskazuje na to, że Broken Things będzie kolejnym ważnym krokiem w rozbudowie tego mrocznego uniwersum.

Źródło:https://www.eurogamer.net/poppy-playtime-chapter-5-broken-things-gets-a-subtitle-and-a-pc-release-date-but-console-players-will-have-a-wait-a-little-longer

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




