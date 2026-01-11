Zabawki, które miały bawić, znów zabijają. Poppy Playtime 5 z datą premiery

Mob Entertainment wreszcie odkryło karty dotyczące kolejnej odsłony swojego hitu. Poppy Playtime: Chapter 5, o którym pisaliśmy wcześniej z racji udostępnienia pierwszego zwiastuna, otrzymał oficjalny podtytuł Broken Things oraz datę premiery na PC. Nowy rozdział zadebiutuje 18 lutego 2026 roku, choć gracze konsolowi będą musieli uzbroić się w cierpliwość – ich wersja ma trafić na rynek dopiero w „nadchodzących miesiącach”.

Poppy Playtime: Chapter 5 z datą premiery

Zapowiedzi towarzyszy nowy, niepokojący zwiastun, który po raz kolejny zagląda w mroczne wnętrza laboratorium Playtime Co. Twórcy pokazali w nim potężnego Eksperymenta 1006, znanego jako Prototyp – istotę czającą się w ruinach fabryki i będącą uosobieniem wszystkiego, co poszło nie tak w jej przeszłości.