Zabawki, które miały bawić, znów zabijają. Poppy Playtime 5 z datą premiery

Zapowiedzi towarzyszy nowy, niepokojący zwiastun, który po raz kolejny zagląda w mroczne wnętrza laboratorium Playtime Co. Twórcy pokazali w nim potężnego Eksperymenta 1006, znanego jako Prototyp – istotę czającą się w ruinach fabryki i będącą uosobieniem wszystkiego, co poszło nie tak w jej przeszłości.
W Broken Things gracze zmierzą się z tajemniczym władcą marionetek stojącym za serią przerażających wydarzeń. Rozgrywka ponownie połączy eksplorację, zagadki i elementy survival horroru. Nowy rozdział wprowadzi nieznaną dotąd część fabryki, kolejnych wynaturzonych mieszkańców, śmiercionośne pułapki środowiskowe oraz nowe funkcje GrabPacka, które pomogą – lub utrudnią – przetrwanie.
GramTV przedstawia:
Na kontynuację fani czekają długo. Czwarty rozdział zadebiutował na PC w styczniu ubiegłego roku, a na konsolach kilka miesięcy później. Marka Poppy Playtime wciąż się jednak rozwija – w 2024 roku studio ogłosiło również prace nad filmową adaptacją we współpracy z Legendary Entertainment. Wszystko wskazuje na to, że Broken Things będzie kolejnym ważnym krokiem w rozbudowie tego mrocznego uniwersum.
