Fani słynnego horroru mogą zacierać ręce – nowa gra będzie tak brutalna i mroczna, jak wymarzyli sobie jej twórcy

Jakub Piwoński
2026/03/08 17:00
Gra adaptująca słynnego Hellraisera właśnie przeszła istotną kwalifikację.

Fani grozy mogą zacierać ręce – długo wyczekiwany Clive Barker’s Hellraiser: Revival właśnie otrzymał oficjalną ocenę ESRB. Co więcej, twórcy z Saber Interactive nie musieli usuwać ani jednego elementu, by gra przeszła przez komisję oceniającą treści. To pierwsza w historii gra single-player, w której na ekranie pojawią się Pinhead i jego Cenobici w pełnej krasie. Miłośnicy brutalnego horroru mogą spodziewać się bezkompromisowej dawki przemocy i mrocznych, erotycznych wątków.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival – to będzie mocna gra

Warto nadmienić, że Entertainment Software Rating Board to amerykańska organizacja powołana w 1994 roku. Jej zadaniem jest informowanie graczy i rodziców o zawartości gier wideo oraz odpowiednim wieku odbiorcy. Według Tima Willitsa, szefa kreatywnego Saber Interactive, gra przeszła ocenę ESRB bez żadnych zmian. Jak mówił w rozmowie z IGN, zespół „nie musiał nic usuwać”, by Hellraiser: Revival otrzymał klasyfikację dla dorosłych. Jednocześnie Saber Interactive współpracuje z innymi organizacjami oceniającymi gry i zapewnia, że efekt końcowy będzie „prawdziwie dojrzały dla dojrzałej publiczności”. Twórcy chcą jak najwierniej oddać brutalność i seksualny charakter kultowej serii, więc fani ekstremalnej grozy mają na co czekać.

Pierwsze trailery Hellraiser: Revival pokazują sporo przemocy i seksualności, zgodnie z BDSM-inspirowanymi motywami oryginalnych filmów. Trzeba jednak pamiętać, że ocena ESRB obowiązuje tylko w USA i Kanadzie. Nie wiadomo, czy wersje gry w Europie, Australii czy Japonii zostaną w jakikolwiek sposób złagodzone. Na razie Saber Interactive nie podało jeszcze dokładnej daty premiery, ale przyznanie klasyfikacji ESRB to zwykle znak, że start gry zbliża się wielkimi krokami.

Hellraiser: Revival dołącza do szerokiej gamy horrorów planowanych na 2026 rok – od gier AAA po niezależne produkcje. Wkrótce pewnie wrócimy z najnowszymi informacjami o grze.

