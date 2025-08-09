Za udział w testach Battlefield 6 gracze PS5 otrzymają wyjątkowy prezent

Pierwsza tura sierpniowych beta-testów Battlefielda 6 już za nami. Mimo obecności cheaterów i długich kolejek na serwery, EA DICE może mówić o udanym starcie – na samej platformie Steam w szczytowym momencie zagrało ponad 300 tys. osób. Gracze na PlayStation 5 mogą jednak liczyć na dodatkowy bonus.

Battlefield 6 – prezent dla uczestników bety na PS5

Użytkownicy konsoli Sony otrzymają skórkę Advance Party Soldier Skin w niebieskich barwach PlayStation. Będzie ona dostępna wraz z premierą pełnej wersji gry 10 października 2025 r. Informację potwierdziły wiadomości wysyłane do uczestników testów, które zaczęły pojawiać się w serwisie Reddit.