Za udział w testach Battlefield 6 gracze PS5 otrzymają wyjątkowy prezent

Mikołaj Berlik
2025/08/09 13:00
Electronic Arts ujawniło wszystkie nagrody z otwartych beta-testów.

Pierwsza tura sierpniowych beta-testów Battlefielda 6 już za nami. Mimo obecności cheaterów i długich kolejek na serwery, EA DICE może mówić o udanym starcie – na samej platformie Steam w szczytowym momencie zagrało ponad 300 tys. osób. Gracze na PlayStation 5 mogą jednak liczyć na dodatkowy bonus.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – prezent dla uczestników bety na PS5

Użytkownicy konsoli Sony otrzymają skórkę Advance Party Soldier Skin w niebieskich barwach PlayStation. Będzie ona dostępna wraz z premierą pełnej wersji gry 10 października 2025 r. Informację potwierdziły wiadomości wysyłane do uczestników testów, które zaczęły pojawiać się w serwisie Reddit.

Nie wiadomo jeszcze, czy podobny prezent trafi na PC i Xbox Series X/S, choć patrząc na wcześniejsze praktyki EA, jest to możliwe. Potwierdzono natomiast dropy na Twitchu – do zdobycia są m.in. skórki Imperial Soldier Skin i Landslide Soldier Skin, przy czym druga z nich wzbudziła dyskusję wśród graczy ze względu na kolorystykę.

Podczas pierwszej tury otwartej bety można zdobyć m.in. skórki „poszukiwacz” i „terenowa”, zawieszkę na broń, pakiet broni „władza” oraz kartę gracza. Druga tura testów odbędzie się 14–17 sierpnia i wprowadzi kolejne nagrody, w tym skórkę czołgu „maszyna wojenna”, nieśmiertelnik „bad company” i pakiet broni „zasięg uderzenia”.

