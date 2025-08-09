„Dajcie mu aktualną wersję singleplayera” – fani apelują do EA, bo śmiertelnie chory gracz może nie doczekać Battlefielda 6

Wzruszający wpis gracza poruszył tysiące osób. Społeczność wspomina najlepsze chwile z serią i prosi twórców o wyjątkowy gest

Na subreddicie poświęconym Battlefieldowi 6 pojawił się poruszający wpis użytkownika Odanakabenaki, który opisał swoje zmagania z nowotworem mózgu i wieloletnią miłość do serii. Jak wyznał, obawia się, że nie doczeka premiery nowej części. Jego słowa wywołały silną reakcję społeczności. Battlefield – ciep łe wspomnienia i gorzka teraźniejszość Odanakabenaki gra w Battlefielda od czasów Bad Company 2. Wspomina „złotą erę”, kiedy z kolegami z liceum spędzał całe noce przy trybie Rush, kłócąc się o pojazdy i wspólnie przeżywając emocje na polu bitwy. Jak napisał: „Battlefield zawsze nas łączył”, nawet gdy nowe części nie dorównywały poprzednim.

Dziś – zdiagnozowany z agresywnym nowotworem mózgu – gracz przyznał, że boi się, iż nie zdąży zagrać w pełną wersję Battlefielda 6. Podziękował twórcom za wszystkie wspomnienia, a społeczności za to, że gra była jego „miejscem spotkań, gdy życie się waliło”. Wpis szybko zdobył ogromne uznanie – zebrał ponad 7,7 tys. głosów i setki komentarzy. Fani dzielili się własnymi historiami, oferowali wspólne granie w becie i składali życzenia powrotu do zdrowia.

Wśród komentarzy pojawiły się też konkretne apele do EA. Gracze proszą, by wydawca udostępnił Odanakabenkowi aktualną wersję trybu singleplayer Battlefielda 6, jeśli takowy istnieje. Przypomniano też podobną sytuację sprzed roku, gdy twórcy Borderlands 4 spełnili życzenie chorego fana. „Załatwiliśmy jednemu gościowi wcześniejszy dostęp do Borderlands 4, musimy ogarnąć temu facetowi Battlefielda 6. Dajcie mu aktualną wersję trybu singleplayer” – pisze jeden z użytkowników. Na razie Electronic Arts nie odniosło się publicznie do apelu. Otwarta beta Battlefielda 6 już ruszyła, a premiera gry planowana jest na jesień 2025 roku. Wystartowała beta Battlefielda 6, ale tw órcy Call of Duty nie obawiaj ą się konkurencji. „CoD jest zbyt du ży, by upaść”