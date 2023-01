Za strzelanką w klimatach sci-fi z elementami RPG od Sony stoi polskie studio?

Na początku tygodnia informowaliśmy Was, że Sony prawdopodobnie szykuje nową strzelanką w klimatach science fiction z elementami RPG. Według nieoficjalnych doniesień nowa marka dla PlayStation miała być rozwijana przez brytyjskie studio XDEV. Niewykluczone jednak, że nad tajemniczą produkcją pracuje polskie People Can Fly, a przynajmniej tak sugeruje zauważony przez graczy szczegół.

People Can Fly może pracować nad nowym tytułem ekskluzywnym dla PlayStation

Wraz z powyższymi szczegółami do sieci wyciekł bowiem krótki fragment rozgrywki pochodzący rzekomo z wersji pre-alpha wspomnianej produkcji. To właśnie owo nagranie jest źródłem spekulacji, ponieważ w prawym dolnym rogu ekranu może dostrzec napis „RED”. W listopadzie ubiegłego roku People Can Fly poinformowało natomiast o otwarciu nowego studia w Krakowie, co miało stanowić „ważny krok” w rozwoju „nowego, oryginalnego IP” o kodowej nazwie Projekt Red.



People Can Fly ujawniło wówczas, że produkcja znajduje się w fazie koncepcyjnej. Niewykluczone więc, że Sony powierzyło stworzenie nowej marki właśnie polskiemu studiu, a brytyjskie XDEV wspiera jedynie Polaków w pracach nad grą. Rodzimy deweloper posiada bowiem doświadczenie w opracowywaniu trzecioosobowych strzelanek, a ostatnim dziełem zespołu jest wydane w zeszłym roku Outriders.



Oczywiście zarówno Sony, jak i People Can Fly nie skomentowało powyższych domysłów. Na ten moment nie pozostaje nam więc nic innego, jak wypatrywać kolejnych informacji związanych ze wspomnianą produkcją i mieć nadzieję, że japońska firma nie będzie nam kazała zbyt długo czekać na oficjalną zapowiedź nowego IP.