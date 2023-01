Sony szykuje strzelankę sci-fi z elementami RPG. Wyciekły szczegóły nowego IP

Wygląda na to, że Sony szykuje niespodziankę dla wszystkich posiadaczy konsol PlayStation. Do sieci wyciekły bowiem informacje oraz nagranie z wczesnej wersji produkcji przygotowywanej rzekomo przez brytyjskie studio XDEV. Zespół ma pracować nad zupełnie nowym IP dla japońskiej firmy, a sama gra ma być strzelanką w klimatach science fiction z elementami RPG. Całość określana jest natomiast jako połączenie Gears of War z Mass Effect.

Strzelanka science fiction z elementami RPG od XDEV powstaje rzekomo na Unreal Engine 5

Produkcja powstaje rzekomo na silniku Unreal Engine 5, a w pracach nad produkcją ma brać udział jeszcze jeden zewnętrzny zespół. Warto podkreślić, że studio XDEV to doświadczona ekipa, która pomagała w stworzeniu m.in. takich tytułów jak Returnal, Detroit: Become Human, Sackboy: A Big Adventure, Heavy Rain czy też Until Dawn. Najwyraźniej teraz brytyjscy deweloperzy otrzymali do Sony możliwość stworzenia własnego IP.



Należy również wspomnieć o materiale, który trafił do sieci wraz ze szczegółami. Nagranie jest dość krótkie i ma pochodzić z wersji pre-alpha. Do wycieku odniósł się m.in. znany insider posługujący się pseudonimem „AestheticGamer” (znany także jako „Dusk Golem”), który ujawnił, że miał okazję zobaczyć nieco więcej, a obecnie gra prezentuje się znacznie lepiej i może pochwalić się już m.in. pełnym udźwiękowieniem.



Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów na temat produkcji opracowywanej przez brytyjskie XDEV. Sony również w żaden sposób nie odniosło się do powyższych rewelacji. Fanom PlayStation nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na zapowiedź gry.

Wczytywanie ramki mediów.