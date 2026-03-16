Za najzabawniejszy żart na Oscarach odpowiadają gwiazdy MCU. Te majtki będą się wam śnić po nocach

Jakub Piwoński
2026/03/16 18:20
Podczas 98. ceremonii wręczenia Oscarów nie zabrakło zabawnych momentów. Ten, który najpewniej zostanie zapamiętany na dłużej, nie należał jednak do prowadzącego, lecz do prezenterów wręczających nagrody za scenariusz.

Wielu komentatorów zwraca uwagę, że tegoroczne żarty prowadzącego galę, Conana O’Briena, były wyjątkowo zachowawcze. Na szczęście o prawdziwie komediowy moment zadbały gwiazdy MCU. Robert Downey Jr. i Chris Evans, znani widzom jako Avengers z filmowego uniwersum Marvela, rozbawili publiczność podczas wręczania Oscarów za scenariusz – a wszystko za sprawą bardzo nietypowego prezentu, który pojawił się na scenie.

Gwiazdy MCU rozśmieszyły publiczność podczas Oscarów

Już na początku swojego występu Evans przypomniał, że mija właśnie 14 lat od premiery filmu Avengers, który na dobre zmienił oblicze kina superbohaterskiego. Zarówno te słowa, jak i pojawienie się duetu, są oczywiście elementem promocji najnowszej odsłony serii, która pojawi się w kinach pod koniec tego roku. Aktor zdradził jednak, że z tej okazji przygotował dla swojego kolegi wyjątkowy prezent – egzemplarz scenariusza pierwszego filmu serii z podpisami członków obsady.

Kolega nie chciał być dłużnikiem. Okazało się jednak, że Robert Downey Jr. również nie przyszedł z pustymi rękami. Aktor wyciągnął… stringi, które – jak żartobliwie stwierdził – miał nosić Channing Tatum w filmie Magic Mike. Co więcej, Downey Jr. dodał, że są one „średnio używane”, co wywołało salwy śmiechu na widowni.

Na tym jednak żart się nie skończył. Z publiczności zareagował sam Channing Tatum, który poprosił aktorów o oddanie jego garderoby. Cała wymiana stała się jednym z najbardziej komentowanych momentów tegorocznej gali i szybko obiegła media społecznościowe. Przypomnijmy, że Robert Downey Jr. wciela się obecnie w Dr. Dooma, Chris Evans pozostał w roli Kapitana Ameryki, natomiast Channing Tatum też ma związek z MCU, bo wcielał się w Gambita w Deadpool & Wolverine.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




