Za najzabawniejszy żart na Oscarach odpowiadają gwiazdy MCU. Te majtki będą się wam śnić po nocach

Podczas 98. ceremonii wręczenia Oscarów nie zabrakło zabawnych momentów. Ten, który najpewniej zostanie zapamiętany na dłużej, nie należał jednak do prowadzącego, lecz do prezenterów wręczających nagrody za scenariusz.

Wielu komentatorów zwraca uwagę, że tegoroczne żarty prowadzącego galę, Conana O’Briena, były wyjątkowo zachowawcze. Na szczęście o prawdziwie komediowy moment zadbały gwiazdy MCU. Robert Downey Jr. i Chris Evans, znani widzom jako Avengers z filmowego uniwersum Marvela, rozbawili publiczność podczas wręczania Oscarów za scenariusz – a wszystko za sprawą bardzo nietypowego prezentu, który pojawił się na scenie.

Gwiazdy MCU rozśmieszyły publiczność podczas Oscarów

Już na początku swojego występu Evans przypomniał, że mija właśnie 14 lat od premiery filmu Avengers, który na dobre zmienił oblicze kina superbohaterskiego. Zarówno te słowa, jak i pojawienie się duetu, są oczywiście elementem promocji najnowszej odsłony serii, która pojawi się w kinach pod koniec tego roku. Aktor zdradził jednak, że z tej okazji przygotował dla swojego kolegi wyjątkowy prezent – egzemplarz scenariusza pierwszego filmu serii z podpisami członków obsady.