Najlepsze Gwiezdne wojny wracają w kolejnym prequelu. Marvel wypełni lukę z okazji 10 rocznicy premiery filmu

Poznamy kolejną część historii Cassiana Andora.

Cassian Andor ponownie pojawi się w zupełnie nowej opowieści z Gwiezdnych wojen, która bezpośrednio łączy wydarzenia z serialu Andor oraz filmu Łotr 1. Okazją do powrotu bohatera jest dziesiąta rocznica premiery kinowego spin-offu, którą uczczono specjalnym projektem przygotowanym przez Marvel Comics. Łotr 1 doczekał się kolejnego prequela. Komiks o Andorze ujawnia nowe informacje o postaci Postać Cassiana Andora w ostatnich latach zyskała ogromną popularność, a dla wielu widzów stała się jedną z najważniejszych współczesnych postaci w uniwersum Gwiezdnych wojen. Jego droga rozpoczęła się w Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, gdzie bez wahania zastrzelił informatora Rebelii, aby nie dopuścić do jego schwytania przez Imperium.

Nowy komiks zatytułowany Star Wars: Rogue One – Cassian Andor #1 został napisany przez Benjamina Percy’ego, a za warstwę graficzną odpowiada Luke Ross. Jednozeszytowa historia będzie napiętym thrillerem szpiegowskim i uzupełni brakujące fragmenty w życiorysie bohatera. Akcja skupia się na wydarzeniach poprzedzających spotkanie Cassiana z Tivikem, które widzowie pamiętają z początku Łotra 1. Fani wiedzą już, jak zakończy się ta scena, jednak nowa opowieść pokaże, co doprowadziło do tego momentu oraz jakie trudne decyzje musiał podjąć bohater w trakcie misji na Kafrene, miejscu określanym jako bezprawny labirynt. Nowy komiks wyjaśni, co dokładnie spowodowało opóźnienie głównego bohatera na spotkanie i jak wyglądała droga bohatera do kluczowego spotkania. Marvel ujawnił również oficjalny opis fabuły: Ostatnia misja Cassiana Andora, zanim stanie się bohaterem, jakiego znamy. Jeszcze przed napadem, który wstrząsnął galaktyką, samotny agent Rebelii wkracza w sam środek niebezpieczeństwa. Cassian Andor infiltruje bezprawny labirynt Kafrene, ścigany przez szturmowców, łowców nagród i uciekający czas w pełnym napięcia thrillerze szpiegowskim.

Choć fani znają zakończenie tej historii, nie odbiera to jej emocji. Wręcz przeciwnie, podobnie jak w przypadku Łotra 1 oraz serialu Andor, świadomość losu bohatera wzmacnia wydźwięk opowieści. To właśnie zdolność do budowania zaangażowania wokół postaci skazanych na tragiczny finał była jednym z największych atutów tych produkcji. Scena na Kafrene, choć trwa zaledwie kilka minut w filmie, jasno określiła charakter Cassiana jako bezkompromisowego żołnierza Rebelii. Moment, w którym uspokaja Tivika, by chwilę później strzelić mu w plecy i uciec, do dziś uchodzi za jedną z najbardziej bezwzględnych scen w całej sadze. Za nową historię odpowiada Benjamin Percy, autor znany z mocnych, brutalnych opowieści. Twórca ma doświadczenie zarówno w literaturze kryminalnej, jak i komiksach, gdzie zasłynął między innymi długą i intensywną serią o Wolverinie. Jego styl ma idealnie oddać klimat pierwszego występu Cassiana i nie łagodzić trudnych wyborów bohatera. Premiera Star Wars: Rogue One – Cassian Andor #1 została zaplanowana na jutro, czyli 6 maja 2026 roku.

